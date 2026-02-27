نيرة الأحمر: مباراة الزمالك وبيراميدز حاسمة وصراع صدارة حقيقي

أكدت الإعلامية نيرة الأحمر عبر راديو صوت الزمالك أن مواجهة فريقها نادي الزمالك مع بيراميدز في الجولة العشرين من الدوري المصري الممتاز ستكون من المباريات الحاسمة والمصيرية في تحديد بطل الدور الأول.



وقالت الأحمر إن المباراة تمثل "صراع صدارة وثقة وشخصية"، مؤكدًة أن الزمالك رغم الظروف الصعبة التي يمر بها يظل "إعجازيًا" بفضل روح لاعبيه واللاعبين الشباب الذين شاركوا بشكل مميز في المباريات الأخيرة، مشيدةً بدور معتمد وجون إدوارد في الدفع بالناشئين إلى جانب كبار الفريق واللاعبين العائدين من الإصابات.



وأشارت نيرة إلى أن المباريات الثلاث القادمة ستكون حاسمة في تحديد فرص الزمالك في الفوز بلقب الدوري، موضحة أن الحفاظ على القمة أصعب من الوصول إليها، وأن الفريق قادر على المنافسة بفضل عزيمة لاعبيه ودعم جماهيره، متمنية أن يكون شهر رمضان "شهر الحسم" للفريق.



وأضافت أن الزمالك يسعى لإثبات أن صدارته ليست صدفة، وأن اللاعبين سيقاتلون على كل كرة حتى اللحظة الأخيرة في المباراة القادمة مع بيراميدز.