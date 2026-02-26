ملفات رحيل اللاعبين من الزمالك.. أرقام وحقائق وراء الكواليس

شهد نادي الزمالك موجة رحيل ملحوظة لعدد من لاعبيه البارزين وهو ما أثار جدلا واسع بين الجماهير وأثار تساؤلات حول إدارة النادي وسياساتها مع المواهب الشابة والكبار على حد سواء هذه التحركات لم تقتصر على مجرد انتقالات احترافية بل صاحبتها أزمات كبرى على خلفية فسخ العقود الإعارات غير المدروسة وقلة التواصل مع اللاعبين مما ترك أثرا نفسيا على العديد منهم.

رحيل دونجا إلى فريق النجمة السعودي

ووافق مجلس إدارة نادي الزمالك مساء الإثنين، على رحيل دونجا، عقب إصرار اللاعب على مغادرة صفوف الفارس الأبيض.

واتفق دونجا على كافة بنود التعاقد مع نادي النجمة السعودي، وتنازل عن 7 ملايين جنيه من مستحقاته قبل انتهاء عقده مع الفارس الأبيض بنهاية الموسم الجاري.

وخاض اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا في 121 مباراة بقميص نادي الزمالك في كافة المسابقات، وسجل 6 أهداف، بالإضافة إلى تقديمه 6 تمريرات حاسمة.

دونجا

أزمة عمر خضر

أثار احتراف ناشئ الزمالك السابق ولاعب فريق زد إف سى، فى نادى أستون فيلا الإنجليزى، أزمة لمجلس إدارة نادى الزمالك.

وأعلن نادي زد عن انتقال نجمه الشاب عمر خضر إلى صفوف نادى أستون فيلا الإنجليزى رسميًا فى بداية يوليو 2024 عند بلوغه 18 عاما وذلك بعد قضاء اللاعب فترة معايشة لمدة شهر فى مركز التدريب الخاص بالنادى الإنجليزى.

وأثارت تلك الصفقة غضب جماهير نادى الزمالك خاصة أن اللاعب كان أحد ناشئى القلعة البيضاء مواليد 2006، والجميع تنبأ له بمستقبل كبير فى ظل المهارات الكبيرة التى يمتلكها اللاعب.

ولكن فرطت إدارة النادى الأبيض فى خدماته هو وزميله محمد هيثم عبدالعظيم، المحترف حاليًا فى نادى فيتوريا دى جيماريتش لصالح نادى زد فى العام الماضى مقابل 3.5 مليون جنيه، فى صفقة آثارت الكثير من الجدل، نظرًا للإمكانيات الكبيرة التى يتمتع بها عمر خضر من الناحية الفنية.

عمر خضر

يوسف حسن.. دمروني نفسيا

يوسف حسن لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فسخ عقده بعد فترة صعبة قضاها مع القلعة البيضاء والتي أدت إلى ابتعاده عن المشاركة.

وكتب حسن عبر صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "جمهور الزمالك العظيم، ‎حلم من أحلامي تحقق في دخولي لنادي الزمالك ولكن التوفيق لم يكن يحالفني".

وأضاف: "‎تم فسخ تعاقدي مع نادي الزمالك اليوم ولا أعلم أين سيكتبلي القدر هذا العام حتى الآن في مستقبلي وأتمنى التوفيق لنادي الزمالك، هناك ‎الكثير والكثير بداخلي ولكن كتابته لن يفيد في شيء".

وأكمل: "كان لدي الكثير من عروض داخل مصر وخارجها وبمبالغ أكثر إغراءً من الزمالك ولكن تم اختياري الزمالك حبًا فيه وأملًا في كتابة تاريخ معه، ولكن عليكم أن تعلموا أنه تم ظلمي ظلم لا يستحمله بشر لحسابات شخصية".

وتابع: "عليكم مراجعة تصريحات المدرب الكبير فيريرا عندما ذكر اسمي أنني سأكون أفضل لاعب في مصر وتم اختياري بالاسم".

واستكمل: "لن أسامح في ما حدث لي من تدمير نفسي ومادي وسيأتي التوقيت المناسب لمعرفتكم جميع التفاصيل حتى تدركوا وتعلموا كيف تحموا قلعتكم المجيدة من أصحاب المصالح الشخصية".

وواصل: "أراكم على خير وأتمنى من الله التوفيق فيما هو قادم لي ولكم".

يوسف حسن

هجوم ناري من محمد طارق

وجه محمد طارق، لاعب الزمالك السابق، انتقادات حادة لمجلس إدارة القلعة البيضاء عقب فسخ تعاقده مع النادي وجلوسه قرابة الشهرين بدون نادي.

قال محمد طارق عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»:" بعد إغلاق القيد عاوز أقول كلمتين أولا بلاش تتخدعو في الناس والواحد مكنش محتاج حاجه من حد غير شويه احترام وإحترافية في التعامل لكن ده محصلش وانا مبحبش اتكلم كتير بس النهارده انا شبه هقعد شهرين بدون نادي".

أضاف:" لكن تعالو نعكسها كده لو أنا لاعيب وسبت النادي بتاعي وهو محتاجني أوي وروحت نادي تاني علشان فلوس أو غيرو الناس والجمهور بيقلبو الدنيا أما لما النادي إلى اتربيت فيه ولعبت وكسبت معاه بطولات وجزء ولو صغير من النادي وابن النادي وأكون راجع من أولمبياد وارجع علشان انزل التمرين واكلم المسؤولين وشهرين محدش يرد ولا يتواصل معاك".

تابع محمد طارق:" على فكره معنديش مانع تفسخ معايا عادي جدًا هي ديه الكورة وده جزء من الاحتراف لاكن انتو لا ترتقو انكو تكونو مسؤولين في نادي كبير ولا تعرفو يعني ايه احترام للاعب الصغير قبل الكبير عكس أي نادي تاني".

أتم محمد طارق:" لكن الجمهور واللاعبين أحب أشكرهم على كل يوم قضيته داخل النادي وبحبكو جدا وشكرا على كل الحلو إلى عشته والبطولات اللي خدناها سوا وأسف لو قصرت في يوم من الأيام".

محمد طارق

رحيل صادم لـ علي ياسر

أعلن علي ياسر لاعب الزمالك السابق تعجبه بعدم إبلاغ مسؤولي الزمالك لعدم قيده في قائمة الفريق للموسم الجديد.

وقضى علي ياسر نصف موسم معارا لصفوف مودرن سبورت، وانتهت إعارته بنهاية الموسم.

وكتب اللاعب عبر حسابه على فيسبوك وقال:

بعد إغلاق القيد، وبعدما أنهيت إعارتي مع مودرن سبورت وحتى اليوم كنت أظن أنني مقيدا في نادي الزمالك مثلما قيل لي.

استطرد: وبعد محاولات عديدة من التواصل مع مسؤولي النادي قبل غلق القيد، لم يرد أو يتواصل معي أحد لأحصل على أبسط حقوقي بخوض المران.

واصل: وبعدما وصلت النادي سألت على موقفي لأنني لم أتدرب منذ شهرين وبذلك سأظل دون نادٍ حتى يناير المقبل، تفاجأت باستغناء النادي عني قبل غلق باب القيد بدون علمي.

وأكمل: لم يكلف أي مسؤول نفسه لثانية ليتواصل معي أو ليوضح لي موقفي، فسبق أن أخبرني مدير الكرة أنني مقيد في النادي.

وأتم: تعاملت باحترام واحتراف مثلما تربيت وتعلمت منذ صغري، لكن في الكرة المحترم لا يحصل على حقه.

وأضاف: سيظل لدي قناعة أنه مثلما يتواجد الجيد فهناك السيء، وهذا جزء كبير من الكرة، ظرف سنمر به ونتحمله لأنني أفعل شيئا أحبه.

وأردف: الله يعلم أنني مُحب ومشجع لنادي الزمالك منذ الصغر، وكنت أتمنى التتويج مع الزمالك بكل شيء لأن هذا حلمي منذ الصغر لكن البعض كان له رأي آخر.

وأسهب: أشكر الجمهور واللاعبين والمدربين الذين ساندوني في أول ظهور لي مع الزمالك، ودائما من هم أشقائي الكبار وتعلمت منهم، نسأل الله التوفيق فيما هو قادم لي ولنادي الزمالك وشكرا".

علي ياسر

لاعب حر

قال علي ياسر في تصريحات تليفزيونية: ما كتبته كان بسبب أني لا أعرف ماذا يجب أن أفعل. لم أكن أعرف موقفي من القيد فتواصلت مع عبد الواحد السيد فقال لي إني مقيد وسأخرج معارا بينما كانت الأندية تريدني في انتقال حر.

وأوضح "لم أذهب للنادي كل ذلك الوقت لأن السيد قال لي إني يجب أن أتدرب مع المستبعدين أثناء سفر النادي وسأجعل الإداري يتصل بك وهو ما لم يحدث".

وكشف : اتجهت لأحمد سليمان عضو مجلس الإدارة فسألته عن موقفي وكنت حتى أريد التدرب مع فريق 2005، ففوجئت به يقول لي إني لاعب حر".

وتابع : مكالمة لمدة دقيقة قبل إغلاق القيد كان يمكن أن تحل الأزمة، وحين سألت في اتحاد الكرة اكتشفت إني يجب أن أقضي فترة قيد بلا نادٍ حتى أتمكن من العودة.

وواصل: البعض كان شامتا بعد أن كتبت عما حدث لي. لا أعرف لماذا يشمت شخص في انقطاع مصدر رزق شخص آخر. البعض قال إن مصلحة النادي أهم ولا أمانع ولكن أين مصلحة اللاعب"؟

وعن إعارته لمودرن سبورت قال: "انتقالي كان ضمن صفقة انتقال ناصر ماهر، وكانت الأمور تسير بشكل جيد ولكن بعد نهاية الدوري في الموسم الماضي قيل لي بشكل لائق إن الإعارة سيتم قطعها لأن فرصتي لن تكون كبيرة وأقدر ذلك".

وعن بداياته في الفريق الأول للزمالك قال: شيكابالا تحدث معي بعد مباراتي الأولى مع الزمالك أمام غزل المحلة وذكرني بأن بدايته مع الأبيض كانت أمام المحلة أيضا. وحمزة المثلوثي قال لي: لو فكرت بأنك لاعب صغير ستظل صغيرا. ضع في ذهنك أنك لاعب كبير وتلعب لنادٍ كبير".