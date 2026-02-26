قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برعاية الإمام الأكبر.. نقابة الصحفيين تطلق مسابقة حفظ القرآن لأعضائها وأسرهم
هيئة البترول في غزة: الاحتلال لم يدخل اليوم أي شاحنة غاز طهي إلى القطاع
قفشة: عقود اللاعبين مبالغ فيها.. وأنا ملتزم بالأهلي ومستمر حتى التجديد
بث مباشر.. شعائر صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين الشريفين تاسع ليلة في رمضان
المداح 6 الحلقة 10.. حمادة هلال يواجه صدمة جديدة بلغز «البلياتشو»
ابتسامات رمضانية في المترو.. معرض كاريكاتير يحول محطة صفاء حجازي إلى مساحة للبهجة
800 جنيه على البطاقة رسميًا.. كيف تتأكد أنك من مستحقي منحة التموين؟
أسلوب البازار.. كيف يستخدم وزير الخارجية الإيراني المساومة الدبلوماسية في محادثات النووي؟
وول ستريت جورنال: الولايات المتحدة تقترح تخفيفا محدودا للعقوبات على إيران
زاهر الشقنقيري: قانون ذوي الإعاقة يحتاج لتفعيل.. التعيين 5% لا يجب أن يبقى على الورق.. خاص
موعد جلسة المحكمة الرياضية.. تطورات هامة في قضية حسم لقب الدوري بين الأهلي وبيراميدز
فن وثقافة

مها أحمد تثير الجدل برسالة غامضة: ربنا رحمنا منك يا متنمرة

محمد بدران   -  
يارا أمين

أثارت الفنانة مها أحمد حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها رسالة غامضة عبر حسابها الرسمي على موقع «فيسبوك» دون أن توضح مقصدها.

وكتبت مها أحمد "الحمد لله يا منتنمرة، ربنا رحمنا من برنامجك المبني على التنمر على الناس… حسبي الله ونعم الوكيل"

آخر أعمال الفنانة مها أحمد

تعُد آخر أعمال الفنانة مها مشاركتها في بيت الشدة والتي دارت أحداثه في إطار درامي حول حفيدة مشعوذ وساحر تُدعى فَلك تعود إلى منزل جدها، لأجل الانتقام مِن مَن حرقوا المنزل قديمًا، في ظل وجود لعنة تطارد ابنها سيف وهي سيطرة روح الجد على جسده، فتجد نفسها في مواجهة تصدي أهل الحارة لها بقيادة مختار وسرعان ما تتطور الأمور.

.

أعمال الفنانة مها أحمد الفنانة مها أحمد مها أحمد فيسبوك بيت الشدة

فك اللغز.. زوجة شقيق خطيبها المتهمة بإنهاء حياة فاطمة.. وشهد ومحمود خارج دائرة الاتهام

فارقت الدنيا بمنزل أسرة خطيبها .. ما السر الذي كشفته فاطمة فكان سببا فى إنهاء حياتها؟

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات شهر مارس لـ 11.5 مليون مواطن

أسعار الفراخ اليوم

بكام الفراخ البيضاء؟.. أسعار الدواجن اليوم الخميس 8 رمضان

وزير التربية والتعليم

15 قرار نهائي بشأن امتحانات الثانوية العامة 2026 .. ماذا أعلنت التعليم؟

التموين

مد ساعات العمل بمنظومة صرف التموين 3 ساعات إضافية يومياً

صرف معاشات مارس 2026

رسميًا.. موعد صرف معاشات مارس 2026 وأماكن الحصول عليها

الخارجية الإيرانية: أي اتفاق مع واشنطن يجب أن يتضمن رفع العقوبات

الأوروبي لإعادة الإعمار: أوكرانيا تحافظ على استقرارها الاقتصادي الكلي رغم الحرب

بروتين سري من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر.. اكتشاف يفتح باب الأمل لعلاج جديد

نائب محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات من شوارع فاقوس

طريقة عمل كيكة قدرة قادر .. طعم غني وكريمي

طرق فعالة لكبح شراهة الرغبة في الحلويات بعد الإفطار خلال رمضان

ياسمين الخطيب

3 خراريج في الوجه.. ماذا حدث لياسمين الخطيب في ثالث يوم رمضان؟

جمال شعبان

الإنسان يملك ثلاثة أمخاخ.. مفاجأة يعلنها جمال شعبان

بكاء رانيا فريد شوقي

مزاجية وتكره الروتين.. رانيا فريد شوقي تكشف أسرار حياتها وتبكي على الهواء

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

