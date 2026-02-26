مها أحمد تثير الجدل برسالة غامضة: ربنا رحمنا منك يا متنمرة

أثارت الفنانة مها أحمد حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها رسالة غامضة عبر حسابها الرسمي على موقع «فيسبوك» دون أن توضح مقصدها.

وكتبت مها أحمد "الحمد لله يا منتنمرة، ربنا رحمنا من برنامجك المبني على التنمر على الناس… حسبي الله ونعم الوكيل"

آخر أعمال الفنانة مها أحمد

تعُد آخر أعمال الفنانة مها مشاركتها في بيت الشدة والتي دارت أحداثه في إطار درامي حول حفيدة مشعوذ وساحر تُدعى فَلك تعود إلى منزل جدها، لأجل الانتقام مِن مَن حرقوا المنزل قديمًا، في ظل وجود لعنة تطارد ابنها سيف وهي سيطرة روح الجد على جسده، فتجد نفسها في مواجهة تصدي أهل الحارة لها بقيادة مختار وسرعان ما تتطور الأمور.

.