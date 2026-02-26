قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بسبب 900 ألف دولار .. صدمة في الأهلي مع الفيفا
أقاربه صوروا المشهد.. عنصر جنائي يدعي وفاته ليهرب من الشرطة بدار السلام
تبدأ الشهر المقبل.. مباريات قوية تنتظر منتخب مصر قبل كأس العالم 2026
بنفيكا ينفي اتهامات العنصرية في بلاغ بريستياني أمام ريال مدريد
ضبط زوج طعن زوجته أمام مقر عملها لخلافات على خطبة ابنتهما بالشرقية
بشتغل مع أكاديميين بس.. أحمد ماهر: أرفض المشاركة في فيلم من بطولة علي ربيع
الرياح سرعتها 70كم.. الأرصاد تحذر من أمواج البحر الأحمر لمدة 72 ساعة قادمة
الأكل عورة.. أحمد ماهر يرد على اتهامه بالبخل ويروي حلمًا غريبًا
الرئيس السيسي يجري اتصالًا هاتفيًا بشيخ الأزهر للاطمئنان على صحته.. وشيخ الأزهر يعرب عن بالغ شكره وتقديره لهذه اللفتة الكريمة
مسلسل صحاب الأرض الحلقة 9.. قوات الاحتلال يأمرون باعتقال أبناء إياد نصار
حاولت كشف أمر خطير فخلصوا عليها في منزل خطيبها.. من قتل فاطمة عروس بورسعيد؟
سعر الذهب مساء اليوم 26-2-2026.. تراجع طفيف

محمد يحيي

تراجع سعر الذهب في مصر مساء اليوم الخميس الموافق 26-2-2026؛ داخل محلات الصاغة المصرية بشكل طفيف.

الذهب يجدد تراجعه

وفقد سعر جرام الذهب مقدار 5 جنيهات جديدة منذ بدء تعاملات مساء اليوم على مستوي الأعيرة الذهبية؛ ليصل مجمل ما فقده على مدار اليوم 20 جنيها على الأقل.

آخر تحديث لسعر الذهب

وبلغ آخر تحديث سجله سعر الذهب نحو 7960 جنيها.

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 7954 جنيها للبيع و 7897 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 7291 جنيها للشراء و 7239 جنيها للشراء.

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 7960 جنيها للشراء و 6910 جنيهات للبيع.

سعر عيار 18

وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 5965 جنيها للشراء و 5923 جنيها للبيع.

الذهب يلتقط أنفاسه ويعاود الارتفاع مجددا بعد موجة خسائر حادة

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب نحو  55.68 ألف جنيه للشراء و 55.28 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 5180 دولارا للبيع و 5179 دولارا للبيع.

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

