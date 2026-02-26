سعر الذهب مساء اليوم 26-2-2026.. تراجع طفيف

تراجع سعر الذهب في مصر مساء اليوم الخميس الموافق 26-2-2026؛ داخل محلات الصاغة المصرية بشكل طفيف.

الذهب يجدد تراجعه

وفقد سعر جرام الذهب مقدار 5 جنيهات جديدة منذ بدء تعاملات مساء اليوم على مستوي الأعيرة الذهبية؛ ليصل مجمل ما فقده على مدار اليوم 20 جنيها على الأقل.

آخر تحديث لسعر الذهب

وبلغ آخر تحديث سجله سعر الذهب نحو 7960 جنيها.

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 7954 جنيها للبيع و 7897 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 7291 جنيها للشراء و 7239 جنيها للشراء.

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 7960 جنيها للشراء و 6910 جنيهات للبيع.

سعر عيار 18

وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 5965 جنيها للشراء و 5923 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب نحو 55.68 ألف جنيه للشراء و 55.28 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 5180 دولارا للبيع و 5179 دولارا للبيع.