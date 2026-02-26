قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

وزير البترول يشهد أعمال الجمعية العامة لشركة «ميدتاب» لاعتماد نتائج أعمال 2025

أمل مجدى

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن شركة الشرق الأوسط للصهاريج وخطوط أنابيب البترول «ميدتاب» تمتلك فرصًا كبيرة لتنمية أنشطتها في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية لخطوط الأنابيب والمستودعات والتسهيلات الخاصة بتداول البترول الخام والبتروكيماويات ومنتجاتهما، بما يدعم تعظيم الاستفادة من قدرات الشركة وفتح مجالات عمل جديدة.

وأضاف الوزير، خلال الجمعية العامة للشركة لاعتماد نتائج أعمال عام 2025، أن الدور المتنامي للشركة في تنفيذ المشروعات المتنوعة يتطلب الاستمرار في تطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، من خلال التدريب المستمر للعاملين ورفع كفاءة الكوادر بشركات المقاولات المشاركة في التنفيذ.

ووجّه الوزير بإعداد تصور متكامل للخطة الخمسية المقبلة للشركة، يسهم في تحقيق نمو مستدام في حجم الأعمال وتعزيز قدراتها التنافسية، عبر التوسع في المشاركة بمشروعات البنية الأساسية لقطاع البترول، ورفع كفاءة الأصول الحالية وتعظيم الاستفادة منها، إلى جانب تبنّي أحدث النظم التكنولوجية في تشغيل وإدارة خطوط الأنابيب ومنظومات التخزين.

ومن جانبه، استعرض المهندس حسانين محمد، رئيس شركة «ميدتاب»، أبرز نتائج أعمال الشركة، مؤكدًا مشاركتها الفاعلة في تنفيذ محاور استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية، من خلال استقبال شحنات المنتجات البترولية عبر الرصيف البحري للشركة بميناء الدخيلة، وضخها إلى السوق المحلية عبر الشبكة القومية لخطوط نقل المنتجات البترولية، فضلًا عن تعظيم الاستفادة الاقتصادية من معامل التكرير، وتسريع وتيرة الشحن والتفريغ لمنتجات معمل تكرير ميدور، وتأمين إمدادات الزيت الخام لمعمل ميدور لتكريرها  .

وأشار إلى ارتفاع ملحوظ في حركة تداول المنتجات البترولية عبر رصيف الشركة خلال العام الأخير مقارنة بالعام السابق، حيث تجاوزت الكميات المتداولة خلال عام 2025 حاجز 5 ملايين طن من  السولار، ووقود الطائرات، ومنتج الستيرين  أحد منتجات البتروكيماويات وغيرها ، وبلغ إجمالي عدد الناقلات 180 ناقلة .

وأضاف أن الشركة عقدت شراكات جديدة لتنويع أنشطتها، من بينها المساهمة في تأسيس شركة «مدى» لتطوير شحن السيارات الكهربائية بالشراكة مع القطاع الخاص الوطني ممثلا في تحالف انفينيتي حسن علام ، الي جانب شركة مصر للبترول ، والتي تستهدف التوسع في إنشاء  510 نقاط شحن خلال 5 سنوات ، إلى جانب دراسة تنفيذ مشروع إنشاء تسهيلات لتداول وتخزين البوتاجاز بمنطقة الإسكندرية بسعة 80 ألف طن.

وأكد رئيس «ميدتاب» أن الشركة أولت اهتمامًا خاصًا بمجالات السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، حيث تم تحقيق 60 ألف ساعة عمل آمنة، وتدريب الأعضاء الفنيين بلجنة سلامة العمليات على برنامج (PSM System Foundation)، فضلًا عن تجديد شهادة صلاحية الموقع لاشتراطات الوقاية من أخطار الحريق لتسهيلات ميناء الدخيلة.

كما أشار إلى حرص الشركة على المشاركة الفعالة في مشروعات المسؤولية المجتمعية، حيث ساهمت في مبادرة «حياة كريمة» لدعم قرية السنابسة بمحافظة المنوفية، ودعم مستشفيات جامعة المنيا، والمساهمة في توفير المستلزمات العلاجية للمراكز الطبية بقطاع البترول.

البترول وزير البترول وزارة البترول النفط التعدين

بالصور

الضوء هو كلمة السر للنوم العميق.. دراسة تكشف قواعد ضبط الساعة البيولوجية

بروتين سري من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر.. اكتشاف يفتح باب الأمل لعلاج جديد

نائب محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات من شوارع فاقوس

طريقة عمل كيكة قدرة قادر .. طعم غني وكريمي

