الحكومة توافق على اتفاقية "تسليم مجرمين" بين مصر وأسبانيا
ننشر تفاصيل مشروع قانون مكتبة الأزهر الشريف
رفضت الزواج من المتهم| آخر لحظات في حياة ضحية الخصوص على لسان والدتها وجيرانها
استقرار أسعار الفضة محليا اليوم.. والأونصة العالمية ترتفع 3.5%
مدبولي: توجيهات رئاسية بالاستمرار في الحد من معدلات التضخم وضبط الأسواق وتوافر السلع
فريق التفاوض الإيراني يغادر إلى جنيف لعقد جولة محادثات جديدة مع أمريكا
جامعة الدول العربية تبحث تطورات القضية الفلسطينية وتعزيز التنسيق مع الكويت
إسرائيل كيان لإبادة الحقيقة.. 86 صحفيا قتلوا بنيران الاحتلال في 2025
مي عمر تنعى والدها بكلمات مؤثرة وتكشف موعد ومكان الجنازة
لقاء عربي - أوروبي بالقاهرة لبحث ملفات نزع السلاح وعدم الانتشار
هدم منازل في جنين.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة
ضبط سيدة تركت سيارتها لتضرب سائق توك توك بآلة حادة في المنوفية
وزير البترول: ميناء الحمراء يبدأ تخزين وتداول النفط الخام لحساب الغير

المهندس كريم بدوى وزير البترول
المهندس كريم بدوى وزير البترول
أمل مجدى

شهد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية أعمال الجمعيات العامة العادية وغير العادية لشركتي بترول الصحراء الغربية «ويبكو» وبدر للبترول، التابعة لشركة «ويبكو».

واعتمدت الجمعية العامة غير العادية لشركة «ويبكو»، الموازنة المعدلة للعام المالي 2025/2026، وذلك بعد استحداث نشاط تخزين وتداول الخام والمنتجات البترولية لحساب الغير بمنطقة ميناء الحمراء البترولي التابع للشركة بمدينة العلمين الجديدة، بما يسهم في زيادة إيرادات الشركة خلال العام.

كما اعتمدت الجمعية العامة العادية الموازنة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027.

وأكد الوزير أهمية تعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لميناء الحمراء وبنيته التحتية، والمضي قدمًا في خطة تحويله إلى مركز لوجستي إقليمي لتخزين وتداول البترول على ساحل البحر المتوسط، مع تقديم كامل الدعم لتعظيم الاستفادة من طاقات التخزين والتداول بالميناء.

وأشاد بجهود الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة «ويبكو» في تفعيل باكورة نشاط تخزين وتداول الخام بالميناء.

من جانبه، أوضح المهندس إبراهيم مسعود، رئيس شركة «ويبكو»، أنه من المخطط تداول نحو 88 مليون برميل خلال عام 2026/2027 عبر التسهيلات البحرية وخطوط الأنابيب، بمتوسط 240 ألف برميل يوميًا، بما يعكس زيادة ملحوظة في معدلات التداول.

وأضاف أنه يُستهدف تداول 31 مليون برميل خام عبر التسهيلات البحرية، مع التوسع في استقبال وتفريغ وتخزين الشحنات الواردة من الخارج لحساب الغير، فضلًا عن مضاعفة السعات التخزينية المؤجرة إلى 300 ألف متر مكعب بدلًا من 150 ألف متر مكعب، بعد إدخال مستودعين جديدين للخدمة.

وأشار إلى التقدم في تنفيذ مشروعات التوسعات لرفع طاقة تخزين الخام إلى 5.3 مليون برميل بدلًا من نحو 2.8 مليون برميل، إلى جانب إنشاء منطقة متكاملة لتخزين وتداول المنتجات البترولية، تشمل التوسعات الشمالية لتخزين الخام والمنتجات، والتوسعات الجنوبية بطاقة نحو 130 ألف طن من المنتجات البترولية.

ولفت إلى تشغيل نظام حديث لمكافحة التلوث البحري بالميناء الأسبوع المقبل، مؤكدًا التزام «ويبكو» بدورها المجتمعي، ومن ذلك تطوير مدرسة سيدي عبد الرحمن بمحافظة مطروح وتأهيلها للحصول على شهادة دولية للمباني الخضراء

وخلال الجمعية العامة لشركة بدر للبترول، وجه الوزير بإعداد دراسات لتقييم فرص تطبيق تقنيات الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي بمناطق الشركة في الصحراء الغربية، مؤكدًا أهميتها في الوصول إلى موارد غير مستغلة وإحداث نقلة نوعية في الإنتاج، على غرار التجارب الإقليمية والدولية الناجحة في هذا المجال، ومشيدًا بالخطة الخمسية لزيادة الإنتاج والاحتياطيات.

وأوضح المهندس إبراهيم مسعود، رئيس شركة بدر للبترول، أن الشركة نجحت في تحقيق خطتها خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، بمتوسط إنتاج بلغ 6500 برميل مكافئ يوميًا، كما تم حفر بئرين تنمويين، أسهما في رفع معدلات إنتاج الغاز، ومن المخطط وضع البئر الثانية على خريطة الإنتاج الأسبوع المقبل.

وفي إطار دعم إنتاج الزيت الخام، تم استعراض الموازنة المعدلة للعام المالي 2025/2026، التي تضمنت إضافة بئر تنموية جديدة بحقل بدر-1، بما يتيح فرصًا إنتاجية جديدة.

كما استعرضت الشركة خطتها الخمسية لزيادة الإنتاج والاحتياطيات، والتي تتضمن إضافة منطقتي امتياز جديدتين بالصحراء الغربية الفترة المقبلة، والتوسع في حفر آبار بالمكامن غير التقليدية بالتعاون مع شركة تاج أويل، إلى جانب تطبيق تقنيات حديثة لزيادة معدلات الإنتاج.

