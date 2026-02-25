قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: التخفيضات الضريبية الأكبر في التاريخ الأمريكي .. والجارديان تكذّبه
مسلسل «حد أقصى».. إعلامي يُشيد بإخراج مايا أشرف زكي: وُلدت كبيرة رغم صغر سنها
ترامب: قرار المحكمة العليا بشأن إلغاء الرسوم الجمركية مؤسف جدًا
حسبنا الله ونعم الوكيل .. كريم الدبيس يُعلّق على أحداث مباراة سيراميكا والإسماعيلي
سنن الصيام.. 8 أعمال للرسول يغفل عنها الناس في رمضان
بكام كيلو البانيه؟.. أسعار الدواجن والبيض تفاجئ الجميع
ترامب: ارتفاع إنتاج النفط الأمريكي بأكثر من 600 ألف برميل يوميًا
أقل من 2.30 دولار للجالون .. ترامب يتباهى بانخفاض أسعار البنزين خلال خطاب حالة الاتحاد
ترامب يُشيد بانخفاض معدل جرائم القتــ.ـل في الولايات المتحدة
ترامب: استثمارات بـ 18 تريليون دولار تتدفق على أمريكا من جميع أنحاء العالم
خطاب الاتحاد .. ترامب يُهاجم «بايدن» ويؤكد: هذا هو العصر الذهبي لأمريكا
خطاب حالة الاتحاد .. ترامب: تلقينا أكثر من 80 مليون برميل من النفط الفنزويلي
رياضة

حسبنا الله ونعم الوكيل .. كريم الدبيس يُعلّق على أحداث مباراة سيراميكا والإسماعيلي

كريم الدبيس
كريم الدبيس
سارة عبد الله

علّق كريم الدبيس، لاعب سيراميكا كليوباترا على أحداث مباراة الإسماعيلي في الدوري الممتاز.

وكتب الدبيس عبر ستوري انستجرام: “حسبنا الله ونعم الوكيل في أي حد بيضيع مجهودنا.. ربنا كبير”.

وفجّر الناقد الرياضي أحمد جلال مفاجأة من العيار الثقيل بشأن إمكانية إعادة مباراة سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي، بعد اعتراف حكم اللقاء محمد عباس للاعبين عقب المباراة بأنه تسرع في احتساب ركلة جزاء في الوقت القاتل، وعدم إتاحة الفرصة لاستكمال الهجمة حتى نهايتها.

ونجح فخري لاكاي في إحراز هدف تقدم سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 3 بعد هجمة منظمة من لاعبي سيراميكا بمجموعة من التمريرات المتتالية أنهاها فاخري لاكاي بتسديدة متقنة من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك.

وتعادل الإسماعيلي بعد تنفيذ ناجح لركلة الجزاء عن طريق عبد الكريم مصطفى بتسديدة قوية، وأهدر سيراميكا ضربة جزاء عن طريق فخرى لاكاي في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

كريم الدبيس سيراميكا والاسماعيلي مباراة الاسماعيلي

