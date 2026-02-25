حسبنا الله ونعم الوكيل .. كريم الدبيس يُعلّق على أحداث مباراة سيراميكا والإسماعيلي

علّق كريم الدبيس، لاعب سيراميكا كليوباترا على أحداث مباراة الإسماعيلي في الدوري الممتاز.

وكتب الدبيس عبر ستوري انستجرام: “حسبنا الله ونعم الوكيل في أي حد بيضيع مجهودنا.. ربنا كبير”.

وفجّر الناقد الرياضي أحمد جلال مفاجأة من العيار الثقيل بشأن إمكانية إعادة مباراة سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي، بعد اعتراف حكم اللقاء محمد عباس للاعبين عقب المباراة بأنه تسرع في احتساب ركلة جزاء في الوقت القاتل، وعدم إتاحة الفرصة لاستكمال الهجمة حتى نهايتها.

ونجح فخري لاكاي في إحراز هدف تقدم سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 3 بعد هجمة منظمة من لاعبي سيراميكا بمجموعة من التمريرات المتتالية أنهاها فاخري لاكاي بتسديدة متقنة من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك.

وتعادل الإسماعيلي بعد تنفيذ ناجح لركلة الجزاء عن طريق عبد الكريم مصطفى بتسديدة قوية، وأهدر سيراميكا ضربة جزاء عن طريق فخرى لاكاي في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع.