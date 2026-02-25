«ترامب» يُعلن معركة جديدة ضد حقوق القاصرين المُتحولين جنسـ.ـياً | تفاصيل

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال خطابه عن حالة الاتحاد أمس الثلاثاء، بجهود إدارته في التراجع عن الرعاية الصحية للمتحولين جنسيًا من القاصرين، واصفًا المشرعين الذين اعترضوا على تصريحاته في مجلس النواب بـ"المجانين".

وأشاد ترامب بسيج بلير، التي تورطت في دعوى قضائية تتعلق بحقوق الوالدين والتحول الجنسي، في قاعة المجلس، قائلاً إنها "عانت معاناة شديدة لفترة طويلة".

وقال: "بالتأكيد نتفق جميعًا على أنه لا يجوز لأي ولاية أن تنتزع الأطفال من أحضان آبائهم وتُجبرهم على تغيير جنسهم رغماً عن إرادتهم".

وأضاف: "من يصدق أننا نتحدث عن هذا الأمر؟ يجب أن نحظره، ويجب أن نحظره فورًا".

وبينما وقف المشرعون الجمهوريون يصفقون لتصريحات ترامب، بقي المشرعون الديمقراطيون في مقاعدهم، مما أثار غضب الرئيس.

وقال: "انظروا، لا أحد يقف في وجههم. هؤلاء الناس مجانين. نحن محظوظون بوجود مثل هؤلاء في بلدنا. الديمقراطيون يدمرون بلدنا، لكننا أوقفناهم في اللحظة الأخيرة."

وفي العام الماضي، اقترحت إدارة ترامب قواعد جديدة تمنع المستشفيات من المشاركة في برنامجي الرعاية الصحية الحكوميين (Medicare وMedicaid) إذا كانت تقدم خدمات مثل مثبطات البلوغ والعمليات الجراحية للقاصرين المتحولين جنسيًا.