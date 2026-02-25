قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«المندوه» يكشف كواليس أزمة عبدالله السعيد في الزمالك بعد تغييره أمام زد
ترامب يمنح وسام الشرف لـ «طيار مروحية» أُصيب خلال عملية اعتقال مادورو
ترامب: إيران تقترب من امتلاك صواريخ تصل إلى الولايات المتحدة وتهدّد أوروبا
مفاجأة .. تعرّف على سبب استبدال عمر جابر في مباراة زد
ترامب: إيران أكبر راع للإرهاب في العالم ولن أسمح لها بامتلاك السلاح النووي
ترامب: أنتظر سماع «الكلمات السحرية» من الإيرانيين للتوصل إلى اتفاق
ما الفرق بين صلاة التراويح والتهجد في شهر رمضان؟.. اعرف كيف تميزها
برغم تراجع الأنفلونزا .. تحذير جديد من فيروس ثلاثي العدوى
صرف معاشات مارس لـ 11.5 مليون مواطن الأحد المقبل
«ترامب» يُعلن معركة جديدة ضد حقوق القاصرين المُتحولين جنسـ.ـياً | تفاصيل
90 دقيقة .. ترامب يُحطّم الرقم القياسي لأطول خطاب حالة الاتحاد منذ 1964
أخبار العالم

«ترامب» يُعلن معركة جديدة ضد حقوق القاصرين المُتحولين جنسـ.ـياً | تفاصيل

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
ناصر السيد

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال خطابه عن حالة الاتحاد أمس الثلاثاء، بجهود إدارته في التراجع عن الرعاية الصحية للمتحولين جنسيًا من القاصرين، واصفًا المشرعين الذين اعترضوا على تصريحاته في مجلس النواب بـ"المجانين".

وأشاد ترامب بسيج بلير، التي تورطت في دعوى قضائية تتعلق بحقوق الوالدين والتحول الجنسي، في قاعة المجلس، قائلاً إنها "عانت معاناة شديدة لفترة طويلة".

وقال: "بالتأكيد نتفق جميعًا على أنه لا يجوز لأي ولاية أن تنتزع الأطفال من أحضان آبائهم وتُجبرهم على تغيير جنسهم رغماً عن إرادتهم".

وأضاف: "من يصدق أننا نتحدث عن هذا الأمر؟ يجب أن نحظره، ويجب أن نحظره فورًا".

وبينما وقف المشرعون الجمهوريون يصفقون لتصريحات ترامب، بقي المشرعون الديمقراطيون في مقاعدهم، مما أثار غضب الرئيس.

وقال: "انظروا، لا أحد يقف في وجههم. هؤلاء الناس مجانين. نحن محظوظون بوجود مثل هؤلاء في بلدنا. الديمقراطيون يدمرون بلدنا، لكننا أوقفناهم في اللحظة الأخيرة."

وفي العام الماضي، اقترحت إدارة ترامب قواعد جديدة تمنع المستشفيات من المشاركة في برنامجي الرعاية الصحية الحكوميين (Medicare وMedicaid) إذا كانت تقدم خدمات مثل مثبطات البلوغ والعمليات الجراحية للقاصرين المتحولين جنسيًا.

معركة القيم تشتعل ترامب فرض التحول الجنسي التحول الجنسي القاصرين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

برغم تراجع الأنفلونزا .. تحذير جديد من فيروس ثلاثي العدوى

تحذير من أنتشار فيروس ثلاثي العدوى
البروكلي من خضار «مكروه للأطفال» إلى سوبرفوود .. يحارب الالتهاب ويُدعّم صحة القلب

فوائد تناول البروكلي
ترتيب أطباق الإفطار في رمضان .. الطريقة الصحية لكسر صيامك

ترتيب أطباق الإفطار في رمضان
لسحور سهل وصحي .. طريقة عمل شكشوكة البيض بالجبنة

طريقة عمل شكشوكة البيض بالجبنة
المتهمة

رقصت بملابس خادشة.. القبض على صانعة محتوى بحلوان

