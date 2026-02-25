غضب وانفعال عبدالله السعيد بسبب الهدف .. وكيله يكشف الحقيقة كاملة

كشف عبدالهادي محمد، وكيل عبدالله السعيد، لاعب نادي الزمالك، عن السبب الحقيقي وراء غضب موكله خلال مباراة الزمالك وزد في بطولة الدوري المصري، بعد قرار تغييره من جانب معتمد جمال.

وكتب عبدالهادي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "عشان الهري المستمر بقاله فترة. عبدالله عمره ما اعترض على تغييره في حياته، الغضب كان على غلطة من أحد اللاعبين تسببت في الهدف. وبالنسبة للاحتفال، ممكن أي حد يرجع للفيديوهات بعد الماتش، هيلاقي عبدالله مع زملائه بيحتفل معاهم بشكل طبيعي."

وخلال المباراة قرر معتمد جمال تغيير عبدالله السعيد، ونزول أحمد ربيع العائد من الإصابة وصاحب هدف الفوز القاتل للفارس الأبيض، لتظهر علامات الغضب على السعيد الذي اعترض على التغيير بسبب رغبته في الاستمرار بالمباراة في آخر الدقائق ومساعدة اللاعبين.

وقرر معتمد جمال استبدال عبدالله السعيد في الدقيقة 75 والدفع باللاعب أحمد ربيع، إلا أن القرار قوبل باعتراض واضح من السعيد، الذي أبدى غضبًا شديدًا لحظة خروجه من أرض الملعب، معبرًا عن استيائه على دكة البدلاء.

وتدخل عدد من لاعبي الزمالك والجهاز المعاون لاحتواء الموقف سريعًا وإبعاد اللاعب عن الانفعال، خاصة مع استمرار المباراة، حيث حرصوا على تهدئته بعيدًا عن الكاميرات للحفاظ على تركيز الفريق داخل أرض الملعب ومحاولة العودة للتقدم خلال الدقائق المتبقية من اللقاء.