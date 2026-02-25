حادث مأساوي .. العثور على جثمان شابة داخل منزل الزوجية يُثير الذهول في بورسعيد

شهدت محافظة بورسعيد حادثًا مأساويًا في السابع من أيام شهر رمضان المبارك، راح ضحيته فتاة في مقتبل العمر، لقت حتفها داخل مسكن الزوجية المقرر إقامتها به عقب زواجها.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة بورسعيد بلاغًا من هيئة الإسعاف يفيد بوجود جثمان فتاة داخل منزل تحت الإنشاء بقرية الكاب جنوب بورسعيد، ويُشتبه في أن الوفاة غير طبيعية.

على الفور، انتقل ضباط البحث الجنائي إلى موقع الحادث، بناءً على تعليمات اللواء ضياء زامل، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد، وتبين أن الجثمان لفتاة تُدعى فاطمة خليل، ووجد بالوجه تورم، وتثبّت بالأيدي، مع وجود التفاف إشارب حول العنق.

لقيت الفتاة مصرعها في منزل زوجها في ظروف غامضة.

كما أشارت التحريات الأولية إلى أن المسكن هو عش الزوجية، وأن الفتاة كانت برفقة والدتها لتناول الإفطار لدى منزل أسرة الخطيب.

تم إخطار النيابة العامة، التي وصلت لمعاينة الجثمان، وأكدت وجود شبهة جنائية واحتمالية الوفاة بسبب الخنق بالإشارب الخاص بالضحية، ووجود علامات كسر في العنق.

وتم وضع الجثمان تحت تصرف النيابة العامة، وانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان والوقوف على أسباب الوفاة.

وكلفت النيابة العامة الأجهزة المعنية بمواصلة تحرياتها حول الواقعة لكشف ملابساتها بالكامل.