محافظ بورسعيد يوجه بدراسة طرح جزء من مشروع تربية الماشية للقطاع الخاص

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، سير العمل بمشروع "تربية الماشية" بمنطقة جنوب بورسعيد، وذلك خلال جولة تفقدية موسعة اليوم، في إطار خطة المحافظة لدعم المشروعات الخدمية التي تستهدف توفير السلع الغذائية الأساسية بجودة عالية وأسعار مناسبة للمواطنين.

رافق المحافظ خلال جولته الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء عمرو فكري السكرتير العام وأحمد زغلف رئيس حي الجنوب والدكتور طارق فرنسيس مدير مديرية الطب البيطري وممثلو إدارة الحوكمة والمشروعات بالمحافظة.

وتفقد محافظ بورسعيد أقسام مشروع تربية الماشية واطلع على حجم الماشية المتوافرة حيث يعد مشروع تربية الماشية أحد المشروعات الخدمية الهامة، ويهدف إلى توفير اللحوم الحمراء الطازجة بجودة عالية وبأسعار تنافسية من خلال منافذ البيع التابعة للمشروع، فضلًا عن توفير الأضاحي خلال فترات المواسم والأعياد. وتصل الطاقة الاستيعابية للمشروع إلى نحو 5000 رأس ماشية. ويضم المشروع حاليًا 258 رأس ماشية من أصل 283 رأسًا تم شراؤها عن طريق المناقصة المحدودة للعام المالي الحالي، ويتم البيع وفقًا لمعدلات الأوزان والأسعار واحتياجات السوق، بما يحقق التوازن بين تلبية احتياجات المواطنين وضبط الأسواق.

ووجه المحافظ خلال الجولة بدراسة مقترح طرح جزء من المشروع "للقطاع الخاص" والاستفادة من العوائد في تطوير المشروع بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وزيادة القدرة الإنتاجية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، في إطار خطة متكاملة لدعم قطاع الثروة الحيوانية بالمحافظة.