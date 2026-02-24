أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 72,073 شهيدا، و171,756 مصابا، منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023.



و أوضحت الوزارة -في بيان اليوم /الثلاثاء/ نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"، أن إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 48 ساعة الماضية وحتى اللحظة: 7 إصابات، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى اللحظة.



و أشارت إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 / أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى 615، وإجمالي الإصابات إلى 1,658، فيما جرى انتشال 726 جثمانا.