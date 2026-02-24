قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ كفر الشيخ يناقش عددًا من الشكاوى في لقاء المواطنين| صور

محمود زيدان

ناقش المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، عددًا من الطلبات والشكاوى المتنوعة خلال لقائه بالمواطنين بمكتبه بديوان عام المحافظة، بهدف إيجاد حلول عاجلة وفورية لها، في ضوء خطة المحافظة للتفاعل المباشر وفتح قنوات التواصل مع المواطنين، وتحسين الخدمات وجودة الحياة لهم، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، وعماد شعلان، مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين.

تنوعت شكاوى وطلبات المواطنين بين مجالات الصحة والزراعة والتضامن الاجتماعي وموضوعات خدمية أخرى، وجرى مناقشتها بالتنسيق مع الجهات المختصة لإيجاد الحلول المناسبة لها.

أكد محافظ كفر الشيخ، أهمية الاستماع إلى احتياجات المواطنين والعمل على حل مشكلاتهم، لافتًا أن هذا اللقاء جزءًا من جهود المحافظة لتحسين جودة الحياة في كافة المجالات والقطاعات، من خلال تفعيل التواصل المباشر مع المواطنين والعمل على توفير الحلول للمشاكل التي تواجههم، إلى جانب حرصه على الاستماع إلى طلبات ومقترحات المواطنين خلال جولاته الميدانية، مشيرًا إلى أن خدمة أهالينا تأتي في مقدمة أولوياته.

‏‎وكان محافظ كفر الشيخ، كلف بفتح جميع قنوات التواصل مع المواطنين وحل مشاكلهم وتحسين المرافق والخدمات لهم، إلى جانب تخصيص الخط الساخن للأزمات والطوارئ فقط على رقم 114 والرقم 0473220792، لتلقي استغاثات وشكاوى ومقترحات المواطنين، والإبلاغ عن أي مخلفات من شأنها الإضرار بمصلحة المواطنين.

