رئيس مدينة كفر الشيخ يتابع أعمال كسح مياه الأمطار من الشوارع| صور

تابع المهندس أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وبناءً على تعليمات المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، أعمال كسح وتصريف مياه الأمطار من خلال صفايات الأمطار بمركز ومدينة كفر الشيخ، إلى جانب رفع تجمعات المياه بواسطة معدات وسيارات التدخل السريع، أولًا بأول، معلنًا استمرار رفع درجة الاستعداد لمجابهة التغيرات المناخية.

أوضح المهندس أحمد عيسى أن الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية تعمل بكامل طاقتها على مدار الساعة، من خلال خطط استباقية للتعامل مع موجات الطقس في مناطق المركز والمدينة، مشددًا على سرعة الاستجابة لأي بلاغات أو شكاوى من المواطنين بشأن تجمعات مياه الأمطار، واتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لضمان استمرار الحركة المرورية بجميع المراكز والمدن.

وتتم الأعمال تحت إشراف مباشر من إبراهيم خليفة رئيس حي شرق، ومحمد زكريا رئيس حي غرب وبمتابعة ميدانية من نواب رئيس المدينة لشؤون القرى: عبود الصيفي، هاني الجميل، محسن دفشر.

كما شدد المهندس أحمد عيسى على أهمية المراجعة الدورية لصفايات الأمطار، بما يسهم في سرعة تصريف المياه ومنع تجمعها بالشوارع والميادين، مع ضمان انسيابية حركة المرور وتيسير تنقل المواطنين، إلى جانب الحفاظ على مستوى النظافة العامة، وفحص العوازل الكهربائية، ومراجعة كفاءة عمل كشافات الإنارة العامة بشكل منتظم.