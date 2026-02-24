قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية لنظيره الروسي: يجب خفض التصعيد واحتواء التوتر المتصاعد في الشرق الأوسط
القبض على 3 أشخاص يمارسون أعمال البلطجة بالشرقية
محمد أنور ضحية مقلب فيفي عبده.. اليوم
دعاء الإفطار للصائم في اليوم السادس من شهر رمضان.. ردده قبل اذان المغرب
مصر تبدأ عضويتها في مجلس حقوق الإنسان برسالة حاسمة: مصداقية المنظومة الدولية تختبر في قطاع غزة
بسبب خلافات الجيرة.. القبض على بائع تعدى على سيدة بسلاح أبيض في الجيزة
أرقام الزمالك مع صافرة محمد الغازي قبل لقاء زد
قمة مصرية قطرية في القاهرة.. عبد العاطي والخليفي يرسمان خارطة إنقاذ لبنان والسودان
بيان لقادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا: ملتزمون بالعمل على تحقيق سلام عادل ودائم في أوكرانيا
أزمة مشجعي السنغال في المغرب تتصاعد.. رئيس الوزراء يلوح بازدواجية المعايير ويطرح خيار «العفو أو الترحيل»
محافظ الوادي: وقف تخصيص أراض زراعية بمناطق الحظر المائي حفاظًا على الخزان الجوفي
موعد أذان المغرب سادس يوم رمضان.. اعرف توقيت الإفطار اليوم
محافظات

محافظ بني سويف يتفقد انتظام العمل في معارض أهلا رمضان لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

تفقد اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، خلال جولته اليوم بمركز ومدينة الواسطى، انتظام وسير العمل في معارض "أهلاً رمضان"، والتي يتم تنظيمها بالتعاون بين المحافظة والغرفة التجارية، وتحت إشراف مديرية التموين والوحدة الاقتصادية بديوان عام المحافظة، وبالتنسيق مع الوحدة المحلية، وذلك ضمن خطة المحافظة لاستقبال شهر رمضان المبارك وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.

وتجوّل المحافظ داخل باكيات المعرض المقام بجوار ديوان عام الوحدة المحلية،ويضم العديد من المواد الغذائية والسلع التموينية، من سكر وأرز وزيوت، ولحوم ومصنعات لحوم، وخضروات وفاكهة، إلى جانب مستلزمات رمضان من التمور والياميش، حيث يشارك في المعرض كل من الشركة المصرية لتجارة الجملة، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وعدد من عارضي القطاع الخاص والتجار.

وتبادل المحافظ الحوار مع عدد من المترددين على المعرض، واطمأن منهم على الأسعار ونوعية وجودة السلع المتوافرة، مؤكدًا على أهمية التنوع في طرح السلعة الواحدة بنوعيات متعددة لتناسب مختلف الأذواق ومستويات الدخول، فضلًا عن تسهيل الحصول عليها بأي كمية سواء "جملة أو قطاعي"، موجّهًا باستمرار المتابعة لضمان الالتزام بالأسعار المعلنة والمتفق عليها، واتخاذ ما يلزم حيال أي مخالفة أو تقصير.

رافق المحافظ كل من:النائب حسن جعفر رئيس الغرفة التجارية ببني سويف "عضو مجلس الشيوخ"، أحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ، محمد عبد الرحمن وكيل وزارة التموين، علي يوسف رئيس مدينة الواسطي، علاء سعيد مدير وحدة التنمية الاقتصادية بديوان عام المحافظة، أحمد الجبالي مدير عام الطب البيطري، ونواب رئيس المدينة (شريف ياسين، أشرف مليجي).

بني سويف الواسطي محافظ بني سويف

أطعمة تزيد الوزن في شهر رمضان دون أن تشعر
نشرة المرأة والمنوعات
محافظ الشرقية
طريقة عمل الكشك المصري
