محافظ بني سويف يتفقد انتظام العمل في معارض أهلا رمضان لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة

تفقد اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، خلال جولته اليوم بمركز ومدينة الواسطى، انتظام وسير العمل في معارض "أهلاً رمضان"، والتي يتم تنظيمها بالتعاون بين المحافظة والغرفة التجارية، وتحت إشراف مديرية التموين والوحدة الاقتصادية بديوان عام المحافظة، وبالتنسيق مع الوحدة المحلية، وذلك ضمن خطة المحافظة لاستقبال شهر رمضان المبارك وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.

وتجوّل المحافظ داخل باكيات المعرض المقام بجوار ديوان عام الوحدة المحلية،ويضم العديد من المواد الغذائية والسلع التموينية، من سكر وأرز وزيوت، ولحوم ومصنعات لحوم، وخضروات وفاكهة، إلى جانب مستلزمات رمضان من التمور والياميش، حيث يشارك في المعرض كل من الشركة المصرية لتجارة الجملة، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وعدد من عارضي القطاع الخاص والتجار.

وتبادل المحافظ الحوار مع عدد من المترددين على المعرض، واطمأن منهم على الأسعار ونوعية وجودة السلع المتوافرة، مؤكدًا على أهمية التنوع في طرح السلعة الواحدة بنوعيات متعددة لتناسب مختلف الأذواق ومستويات الدخول، فضلًا عن تسهيل الحصول عليها بأي كمية سواء "جملة أو قطاعي"، موجّهًا باستمرار المتابعة لضمان الالتزام بالأسعار المعلنة والمتفق عليها، واتخاذ ما يلزم حيال أي مخالفة أو تقصير.

رافق المحافظ كل من:النائب حسن جعفر رئيس الغرفة التجارية ببني سويف "عضو مجلس الشيوخ"، أحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ، محمد عبد الرحمن وكيل وزارة التموين، علي يوسف رئيس مدينة الواسطي، علاء سعيد مدير وحدة التنمية الاقتصادية بديوان عام المحافظة، أحمد الجبالي مدير عام الطب البيطري، ونواب رئيس المدينة (شريف ياسين، أشرف مليجي).