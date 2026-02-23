قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل يتم تقديم الساعة قبل العيد؟.. اعرف موعد التوقيت الصيفي رسميًا
أيهما أفضل بن رمضان أم إمام عاشور؟ رامز جلال يضع زيزو في مأزق
بعد حلقة رامز جلال ليفل الوحش.. زيزو يتصدر التريند
يضم قيادات ثورتى 25 يناير و30 يونيو .. رئيس الوفد يُصدر قرارًا بتأسيس هيئة جيل المستقبل
سعر الدولار اليوم في البنوك 23-2-2026.. آخر تحديث
بعد مقـ.ـتل "إل مينشو".. المكسيك تغرق في موجة عنف واسعة
المفتي: زهد النبي طريق إلى محبة الله والناس والطمأنينة
400 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الذهب عيار 21 الآن
مقاطعة ذات طبيعة خاصة.. مشروع قانون يعيد تشكيل القاهرة على غرار العاصمة الإدارية.. تفاصيل
أحمد أمين يكشف سر حماسه لتقديم مسلسل النص الثاني.. خاص
السلع المتاحة على بطاقات التموين ضمن منحة رمضان
توك شو

أجمل ناس بمحافظة بني سويف.. عمرو الليثي يجبر بخاطر عمال البناء ويهديهم جوائز مالية

عمرو اللثي ببرنامج أجمل ناس
عمرو اللثي ببرنامج أجمل ناس
محمود محسن

قال الإعلامي عمرو الليثي في مقدمة الحلقة الثانية من برنامج " أجمل ناس " علي شاشة الحياة أننا يوميا نقابل الناس البسطاء ونقدم لهم حوائز مالية تحت شعار "هنسعد قلوبكم ونفرح بيوتكم" كما اننا نذهب الي أهالينا من الفلاحين ونستمع اي تجربتهم في الزراعة وأيضا من خلال فقرة" نهر الخير " نقدم المشاريع الخيرية لأهالينا في كافة المحافظات

وأضاف ان الدنيا لسه بخير وهنحاول طوال حلقات البرنامج في إسعاد القلوب الحزينة والمرضي ونسعد قلوبهم ويارب خلال شهر رمضان نملا حياتكم خير وبركة وسعادة

وذهبت سيارة المفاجأت وجبر الخواطر في حلقة اليوم الي محافظة بني سويف  والتقي الليثي بعدد من عمال البناء ويعملون في البناء في ظل الصيام وفي نهار رمضان ، وتحدث معهم وجبر بخاطرهم واستمع اليهم ، حيث تحدث احدهم قائلاً نصحي مبكرا ، ونذهب الي عملنا وأحياناً نفطر في موقع العمل  وربنا بيراضينا بناس بتجيب وجبات لينا ، واحيانا في بيتنا والحمد لله نأكل ما هو موجود في بيتتنا علي الإفطار والحمد لله مستوره  

واضاف احداهما انني متزوج ولدي بنت واتمني اطلع امي وابويا العمرة ، بينما اشار الآخر لدي ثلاثة اولاد ، وان دخلنا الشهري بما يوازي ثلاثة الاف جنيه واتمني اطلع احج

ووجه الليثي الشهر لهم علي مجهودهم وتضحيتهم وجبر بخاطرهم ووجه لهم بعض الاسئلة البسيطة حتي يعطيهم الجائزة المالية ، وبالفعل اعطي كل واحد منهما خمسة آلاف جنيه

ويذكر أن برنامج "أجمل ناس" يذاع يومياً في الساعة ٦:١٥ بعد الإفطار خلال شهر رمضان، ويقدم جوائز مالية قيمة، لأهالينا في شتي محافظات الجمهورية، ومن داخل كل قرية ومدينة وشارع.

وأكبر مسابقة في المعلومات المختلفة  في شهررمضان الكريم على شاشات قنوات الحياة، مع أصحاب المهن المختلفة، وأيضاً مع سيارة "المفاجأت" وتحقيق الأمنيات لأهالينا ودعمهم وادخال البسمة والسرور علي قلوبهم.

عمرو الليثي أجمل ناس الفلاحين المرضي القلوب

بالصور

طريقة عمل دجاج بالكريمة والمشروم في 30 دقيقة.. وصفة سهلة بطعم المطاعم

طريقة عمل دجاج بالكريمة والمشروم في 30 دقيقة

احترس.. علامات تكشف انسداد الشريان التاجي.. وهؤلاء الأكثر عرضة

القلب

طريقة عمل كركديه بارد بطريقة صحية.. مشروب منعش ومفيد للقلب في رمضان

طريقة عمل كركديه بارد بطريقة صحية.. مشروب منعش ومفيد للقلب في رمضان

شفط ورفع مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية بالشرقية لضمان سيولة المرور

شفط مياه الأمطار

