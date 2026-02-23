تناول الكنافة والقطايف ليلاً يرفع ضغط الدم في رمضان| خبير تغذية يوضح المخاطر

مع أجواء رمضان المليئة بالحلويات الشرقية، يتجه كثيرون إلى تناول الكنافة والقطايف بعد الإفطار أو قبل النوم، باعتبارها من طقوس الشهر الكريم. لكن خبراء التغذية يحذرون من أن الإفراط في تناول الحلويات الرمضانية ليلاً قد يؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة، أبرزها ارتفاع ضغط الدم تدريجيًا.

في هذا السياق، أكد أحمد صبري، خبير التغذية ونحت القوام، من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن تناول الكنافة والقطايف ليلاً في رمضان يمثل عبئًا مضاعفًا على الجسم، خاصة لدى مرضى الضغط أو من لديهم قابلية للإصابة به.

لماذا ترفع الكنافة والقطايف ضغط الدم؟

الكمية الآمنة من حلويات رمضان

و قال صبري إن الكنافة والقطايف تحتويان على نسب مرتفعة من السكريات والدهون المشبعة، خاصة عند تحضيرهما بالسمن الصناعي أو الشراب السكري المركز.

وأوضح خبير التغذية أن تناول هذه الكميات الكبيرة من السكر يؤدي إلى ارتفاع سريع في مستوى الجلوكوز في الدم، ما يحفز إفراز الإنسولين بكميات كبيرة، ويؤثر بدوره على توازن السوائل داخل الجسم، وهو ما قد ينعكس على ضغط الدم.

وأضاف أن السكر الزائد قد يساهم في احتباس السوائل، ما يزيد من الضغط على الأوعية الدموية تدريجيًا، خاصة عند تناوله في أوقات متأخرة من الليل.

تأثير الحلويات ليلاً على القلب والأوعية الدموية

وأشار خبير التغذية إلى أن تناول الكنافة والقطايف ليلاً يمنح الجسم سعرات حرارية عالية قبل النوم مباشرة، في وقت يقل فيه معدل الحرق.

وأكد صبري أن تراكم الدهون الناتج عن الإفراط في الحلويات الرمضانية قد يؤدي بمرور الوقت إلى زيادة الوزن، وهو عامل رئيسي في ارتفاع ضغط الدم ومشكلات القلب.

كما أن تناول السكريات بكميات كبيرة في فترة الليل قد يسبب اضطرابًا في النوم، ما يؤثر بدوره على تنظيم هرمونات التوتر المرتبطة بضغط الدم.

الفئة الأكثر عرضة للخطر

وأوضح صبري أن مرضى الضغط ومرضى السكري ومن يعانون من السمنة هم الأكثر عرضة لتأثيرات تناول الحلويات ليلاً في رمضان.

وأضاف استشارى التغذية، أن من لديهم تاريخ عائلي مع ارتفاع ضغط الدم يجب أن يكونوا أكثر حذرًا، لأن العادات الغذائية الخاطئة خلال الشهر قد تعجل بظهور المشكلة.

الكمية الآمنة من حلويات رمضان

الكمية الآمنة من حلويات رمضان

و أكد خبير التغذية أن الاعتدال هو الحل، موضحًا أن تناول قطعة صغيرة من الكنافة أو القطايف مرة أو مرتين أسبوعيًا لا يمثل خطرًا كبيرًا، بشرط عدم الجمع بينها وبين مشروبات محلاة.

ونصح بتناول الحلويات بعد الإفطار بساعتين على الأقل، وليس قبل النوم مباشرة، لإعطاء الجسم فرصة لحرق جزء من السعرات الحرارية.

بدائل صحية لحلويات رمضان

و قدم صبري عدة بدائل لتقليل مخاطر ارتفاع ضغط الدم في رمضان، منها:

تحضير الكنافة باستخدام كمية أقل من الشربات.

استخدام عسل طبيعي بكميات محدودة بدلًا من الشراب السكري الثقيل.

استبدال القلي في القطايف بالخبز في الفرن.

تناول الفاكهة الطازجة كبديل للحلويات الثقيلة.

واختتم أحمد صبري، خبير التغذية ونحت القوام، تصريحاته بالتأكيد على أن الإفراط في تناول الكنافة والقطايف ليلاً في رمضان قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم تدريجيًا دون أن يشعر الشخص، مشددًا على أهمية الاعتدال والوعي الغذائي للحفاظ على صحة القلب خلال الشهر الكريم.