تحذيرات تسونامي في الفلبين وإندونيسيا.. زلزال بقوة 8.2 ريختر وسقوط ضحية

أعلنت شرطة الفلبين مقتل شخص واحد وإصابة آخرين جراء الزلزال القوي الذي ضرب سواحل جزيرة مينداناو جنوب الفلبين، وسط تحذيرات واسعة من احتمال حدوث تسونامي شمل عدة دول في المنطقة.

وضرب الزلزال، الذي بلغت قوته 8.2 درجة وفق المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض، منطقة بحرية قرب مينداناو على عمق 10 كيلومترات، قبل أن تراجع بعض المراكز الزلزالية تقديراتها الأولية لقوة الهزة. وأعقب ذلك إصدار تحذيرات عاجلة من تسونامي في كل من الفلبين وإندونيسيا، وسط حالة تأهب في مناطق ساحلية عدة.

وفي الفلبين، قدر المعهد المحلي للزلازل قوة الهزة بـ7.0 درجات، محذراً من احتمال ارتفاع أمواج تسونامي لأكثر من متر واحد واستمرارها لعدة ساعات. كما أصدرت الوكالات الإندونيسية تحذيرات مماثلة مع تسجيل هزات ارتدادية في مناطق قريبة من مركز الزلزال.

وأفادت السلطات المحلية بوقوع أضرار مادية محدودة في بعض المباني، بينها تشققات في مركز شرطة محلي، بينما أُغمي على عدد من السكان جراء شدة الهزة. وقال مسؤول أمني محلي إن الزلزال يُعد من أقوى الزلازل التي شهدتها المنطقة.

وتقع الفلبين وإندونيسيا ضمن “حزام النار” في المحيط الهادئ، وهو أحد أكثر المناطق نشاطاً زلزالياً وبركانياً في العالم، ما يجعلها عرضة بشكل متكرر لهزات أرضية قوية وتحذيرات من تسونامي.