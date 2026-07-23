أول ظهور لـ نجوى كرم برفقة زوجها عمر الدهماني بعد شائعات الانفصال.. وتستعد للقاء جمهورها في دبي

عادت الفنانة اللبنانية نجوى كرم لتتصدر محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهرت برفقة زوجها رجل الأعمال الإماراتي عمر الدهماني خلال مناسبة اجتماعية خاصة أُقيمت في لبنان، في أول ظهور يجمعهما بعد الفترة الأخيرة التي شهدت تداول شائعات حول وجود خلافات بينهما.

وحرصت نجوى كرم على الظهور بإطلالة أنيقة لفتت الأنظار، حيث ارتدت فستانًا باللون البنفسجي، وبدت في حالة من السعادة وهي تتفاعل مع الحضور وأجواء الاحتفال، فيما ظهر زوجها عمر الدهماني إلى جانبها طوال المناسبة، في مشاهد عكست حالة من الانسجام بينهما.

وحظي الظهور المشترك بتفاعل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، إذ تداول الجمهور مقاطع فيديو وصورًا من الحفل، معبرين عن سعادتهم برؤية الثنائي معًا، معتبرين أن هذا الظهور جاء ليضع حدًا للشائعات التي انتشرت مؤخرًا بشأن طبيعة علاقتهما.

كما لفتت نجوى الأنظار في مقطع فيديو آخر، ظهرت خلاله وهي تشارك العروس فرحتها، وترقص معها وسط أجواء مليئة بالبهجة، وهو ما حصد آلاف التفاعلات والتعليقات التي أشادت بعفويتها وحضورها اللافت.

وأعاد هذا الظهور نجوى كرم إلى صدارة التريند، خاصة أنها كانت قد قللت من ظهورها الإعلامي خلال الفترة الماضية، الأمر الذي فتح الباب أمام العديد من التكهنات، قبل أن تنهي تلك اللقطات الجدل وتؤكد استمرار حياتها الزوجية بشكل طبيعي.

وعلى الصعيد الفني، تستعد نجوى كرم لإحياء حفل غنائي جديد في مدينة دبي يوم 2 أكتوبر 2026 على مسرح كوكاكولا أرينا، ضمن سلسلة حفلاتها المنتظرة، حيث تلتقي جمهورها في أمسية استثنائية.

ومن المقرر أن تقدم نجوى خلال الحفل باقة من أشهر أغانيها التي حققت نجاحًا كبيرًا على مدار مشوارها الفني، إلى جانب عدد من أعمالها الحديثة، في تجربة موسيقية مميزة بمشاركة أوركسترا بقيادة المايسترو وليد فايد، مع توزيعات موسيقية جديدة تضفي طابعًا مختلفًا على الحفل.

وكانت الفنانة اللبنانية قد روجت للحفل عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال نشر البوستر الدعائي، الذي حظي بتفاعل واسع من جمهورها، وسط حالة من الحماس والترقب لعودتها إلى المسرح في واحدة من أبرز حفلاتها خلال الفترة المقبلة.



https://www.instagram.com/reel/DbJBCYQA4wi/?igsh=anJ6MzVtcXYyenhm