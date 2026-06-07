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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

من المشنقلة إلي البراءة .. أشرف نبيل ينجح في تغيير مصير متهمي «عطار بولاق الدكرور»

أشرف نبيل
أشرف نبيل

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة بإلغاء حكم الإعدام السابق الصادر بحق المتهمين في قضية مقتل العطار الشهير هنداوي ع. (52 عامًا) أمام محله بمنطقة بولاق الدكرور، وأصدرت حكمًا ببراءة أحد المتهمين ، والسجن 10 سنوات للمتهم الثانى، والسجن 5 سنوات للمتهم الثالث.

ويعد هذا الحكم إضافة إلى سلسلة من النجاحات للمحامي أشرف نبيل في إلغاء العديد من احكام الإعدام لصالحه، أبرزها مؤخرا نجاحه في فى الغاء حكم اعدام «إمبراطور الذهب» ماضى عباس الشهيرة بأسوان، حيث قدم مرافعة قانونية قوية استندت إلى الظروف والأدلة المقدمة، مما أدى إلى تخفيف العقوبة بشكل ملحوظ أمام الدائرة المختصة بعد جلسات مرافعة مطولة.

وكذلك اقتناص البراءة أمام محكمة النقض للمتهمين  فى احداث مرتبطة  بمذبحة ابو حزام .

وتعود واقعة بولاق الدكرور إلى مارس 2025، حين أطلق المتهمين أربع طلقات نارية على المجني عليه أمام محله ببولاق الدكرور، بدافع خصومة ثأرية قديمة مرتبطة بقضية سابقة في محافظة قنا. اعترف المتهمون في التحقيقات الأولية بالجريمة وأرشدا عن السلاح المستخدم، وتم ضبطهما سريعًا من قبل مباحث مديرية أمن الجيزة.

أثار الحكم جدلاً بين أهالي المنطقة وأسرة المجني عليه واصفين المحامى الجنائى الشهير أشرف نبيل دفاع المتهمين  بمحامى الشيطان.

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