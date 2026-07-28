القاهرة الإخبارية: مفاوضات لبنان وإسرائيل تعود في روما 4 أغسطس

قال أحمد سنجاب، مراسل القاهرة الإخبارية، إن جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، برعاية أمريكية، من المقرر عقدها في العاصمة الإيطالية روما يوم 4 أغسطس المقبل، لبحث تطورات الأوضاع في الجنوب اللبناني.

تقييم المناطق التجريبية محور المفاوضات

وأوضح سنجاب أن المحادثات ستركز على تقييم المناطق التجريبية التي بدأ العمل بها، سواء المناطق التي شهدت وجودًا إسرائيليًا سابقًا مثل بلدة عيترون الغربية، أو المناطق التي دخلها الجيش اللبناني بعد انسحاب إسرائيل وخروج عناصر حزب الله منها، مثل فرون والغندورية وعيتا الشعب.

بحث آليات انتشار الجيش اللبناني وحصر السلاح

وأشار إلى أن المفاوضات ستتناول آليات العمل والتحقق من انتشار الجيش اللبناني في المناطق المختلفة، إلى جانب بحث حصر السلاح بيد الدولة من خلال جهة ثالثة مرتبطة بقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل".

الاعتداءات الإسرائيلية تعرقل تقدم المفاوضات

وأكد مراسل القاهرة الإخبارية أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يمثل تحديًا أمام تحقيق تقدم في ملف المناطق التجريبية، مشيرًا إلى الغارات التي استهدفت بلدة النبطية الفوقا، إضافة إلى تفجير في بلدة الطيري بقضاء صور جنوب لبنان.

قوة جديدة للتحقق من انتشار الجيش اللبناني

وأوضح سنجاب أن "اليونيفيل" ستشارك بشكل مؤقت في عمليات التحقق، لحين تشكيل قوة جديدة برئاسة الولايات المتحدة لمتابعة المناطق التي يدخلها الجيش اللبناني والتأكد من تنفيذ الترتيبات المتفق عليها.