القوات المسلحة الأردنية تعترض مسيرة اخترقت الأجواء دون إصابات أو أضرار

أفادت ربا الآغا، مراسلة القاهرة الإخبارية، بأن القوات المسلحة الأردنية أعلنت اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة اخترقت الأجواء الأردنية فجر اليوم، مؤكدة عدم تسجيل أي إصابات أو أضرار مادية.

الدفاعات الجوية تتعامل مع المسيرة بنجاح

وأوضحت أن القوات المسلحة ومنظومات الدفاع الجوي تمكنت من التعامل مع الطائرة المسيرة، مشددة على استمرار الجاهزية الكاملة لحماية سماء المملكة وأراضيها.

اعتراض مسيرتين وسقوط شظايا دون إصابات

وأضافت أن الأجواء الأردنية شهدت أمس اختراق مسيرتين، تم اعتراضهما، فيما سقطت شظايا إحداهما على منزل وتسببت في أضرار مادية محدودة دون وقوع إصابات بشرية.

الأردن يؤكد عدم السماح باستخدام أراضيه للصراعات

وأشارت إلى أن الأردن يواصل التأكيد على أنه ليس طرفًا في النزاع ولن يكون ساحة لتصفية الحسابات، مع استمرار جهوده الدبلوماسية لخفض التصعيد وحماية المدنيين في المنطقة.