القوات المسلحة الأردنية: نجاح اعتراض وإسقاط 8 صواريخ إيرانية

أعلنت القوات المسلحة الأردنية، اليوم، نجاح منظومات الدفاع الجوي في اعتراض وإسقاط ثمانية صواريخ إيرانية قالت إنها كانت تستهدف أراضي المملكة، وذلك في ظل تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة.

وأكدت القوات المسلحة، في بيان رسمي، أن عمليات الاعتراض تمت بكفاءة، مشيرة إلى أن الجهات المختصة تواصل متابعة الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن المملكة وسلامة المواطنين.

ولم يتضمن البيان تفاصيل بشأن مواقع سقوط حطام الصواريخ أو وقوع خسائر بشرية أو مادية، فيما لم يصدر، حتى الآن، تعليق رسمي من الجانب الإيراني بشأن الإعلان الأردني.

ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدًا عسكريًا متسارعًا، وسط دعوات دولية إلى ضبط النفس ومنع اتساع رقعة المواجهة الإقليمية.