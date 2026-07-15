قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
روبيو: أمريكا ترغب في أن تكون الشريك المفضل لكولومبيا
الصحة: إدمان الانترنت يؤدي إلى اضطرابات النوم والاكتئاب والقلق
نائب وزير الخارجية الروسي يبحث مع السفير الفلسطيني الوضع في غزة
تفاصيل واقعة تعدي الباعة الجائلين بالضرب على نائب رئيس مجلس مدينة رأس البر
شعبة البن: البن في مصر آمن.. وضبط مصنع غش لا يعكس واقع السوق|فيديو
أمير هشام يكشف كواليس قرار لجنة شؤون اللاعبين في أزمة الزمالك وزيزو
دوي 3 انفجارات جنوب شرقي إيران.. وسقوط قذيفة في بندر عباس
دوي 8 انفجارات في قضاء بمبور جنوب شرقي إيران.. والسلطات تلتزم الصمت
نجل ضحية حريق العمرانية: الطفلة الناجية لا تعلم بوفاة أسرتها.. وعملت 3 عمليات
ترامب: الإيرانيون يريدون عقد لقاء.. وسنرى ما سيحدث
شرطة يوتا تكشف تفاصيل هجوم استهدف مسلما بدافع الكراهية.. الجاني: أنوي قتل المسلمين
التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين إنجلترا والأرجنتين في نصف نهائي كأس العالم 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

أستاذ متفرغ بالدراسات الإسلامية يشارك بنفسه في تجهيز المقر الجديد | صور

الدكتور حبيب أبو جمعة، أستاذ الأدب والنقد المتفرغ ووكيل الكلية الأسبق
الدكتور حبيب أبو جمعة، أستاذ الأدب والنقد المتفرغ ووكيل الكلية الأسبق
عبد الرحمن محمد

في مشهد يعكس قيم الوفاء والانتماء للمؤسسات التعليمية، شارك الدكتور حبيب أبو جمعة، أستاذ الأدب والنقد المتفرغ ووكيل الكلية الأسبق، في أعمال تجهيز المقر الجديد للكلية، حيث حرص على المساهمة بنفسه في نقل بعض الأثاث، رغم انتهاء سنوات عمله الإداري منذ فترة طويلة.

وأكدت إدارة الكلية أن هذا الموقف النبيل يجسد أسمى معاني الإخلاص والانتماء، ويعكس المكانة الرفيعة للعلماء الذين يظلون مرتبطين بمؤسساتهم العلمية، ويسهمون في دعمها وخدمتها دون انتظار لمنصب أو تكليف، انطلاقًا من شعورهم بالمسؤولية ورسالتهم العلمية.

وأوضحت إدارة الكلية أن مشاركة الأستاذ الدكتور حبيب أبو جمعة في تجهيز المقر الجديد تؤكد أن الانتماء الحقيقي لا يرتبط بوظيفة أو منصب، وإنما هو قيمة راسخة وسلوك عملي يجسد حب المؤسسة والحرص على رفعتها وخدمة طلابها.

وتقدمت إدارة الكلية بخالص الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور حبيب أبو جمعة، مثمنة هذا الموقف الكريم الذي يعكس روح التعاون والعطاء، داعية الله عز وجل أن يبارك في عمره وعلمه، وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدمه لكليته وطلابه، وأن يديم روح الوفاء والتكاتف بين جميع أبناء الكلية.

وأكدت إدارة الكلية أن علماءها الأجلاء سيظلون القدوة في العلم والوفاء والإخلاص، بما يقدمونه من نماذج مشرفة في خدمة مؤسساتهم التعليمية وترسيخ قيم الانتماء والعطاء.

حبيب أبو جمعة كلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر أساتذة الأزهر تجهيز المقر أخبار الأزهر الترند

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلاب

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026.. التعليم تعلن مفاجأة بالموعد

نتيجة الثانوية العامة 2026

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 ومؤشرات التصحيح | توضيح عاجل الآن

مدبولي

مدبولي: ارتفاع سعر برميل البترول لــ 85 دولارا مع عودة التوترات في المنطقة

اختبارات القدرات

تبدأ 19 يوليو.. ننشر أماكن ومواعيد اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة

مطار القاهرة

شركات السياحة: إلغاء طابع التأشيرة الورقي بمطارات مصر اعتبارًا من أغسطس

تريلا مرغم بالإسكندرية

ارتفاع ضحايا حادث تريلا الإسكندرية إلى 4 وفيات بعد وفاة السائق وتباعه

تردد قناة بين سبورت المفتوحة

بشرى لعشاق كرة القدم.. شاهد مباراة الأرجنتين وأنجلترا على beIN Sports المفتوحة

مشاجرة عروسين

مسكوا في بعض عند الكوافير.. فيديو متداول يوثق مشاجرة بين عروسين قبل الزفاف

ترشيحاتنا

عمال الدليفري

بشرى لعمال الدليفري.. تفاصيل قرار الحكومة بتوفير معاش لأصحاب المهن الحرة

الكلية الحربية

من 65%.. شروط التقديم في الكلية الحربية لعام 2026

الدواجن

بورصة الدواجن اليوم| عروض وتخفيضات على الفراخ والبانية.. والبلدي يسجل 100 جنيه

بالصور

طريقة عمل فتة المكدوس

طريقة عمل فتة المكدوس
طريقة عمل فتة المكدوس
طريقة عمل فتة المكدوس

نبيلة عبيد: لن أعود إلى السينما إلا بعمل يليق بتاريخي.. واخترت «لا تطفئ الشمس» بنفسي| حوار

نبيلة عبيد
نبيلة عبيد
نبيلة عبيد

ياسمين رئيس تُثير الجدل بفستانها رفقة زوجها | صور

ياسمين رئيس تثير الجدل بفستانها رفقة زوجها
ياسمين رئيس تثير الجدل بفستانها رفقة زوجها
ياسمين رئيس تثير الجدل بفستانها رفقة زوجها

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطيخ؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطيخ؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطيخ؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطيخ؟

فيديو

مصطفى كامل

بطابع مبهج.. مصطفى كامل يطرح أغنية جديدة بعنوان فرح

مشاجرة عروسين

مسكوا في بعض عند الكوافير.. فيديو متداول يوثق مشاجرة بين عروسين قبل الزفاف

أحد المتهمين

دخلنا تهريب.. المتحدث العسكري ينشر اعترافات جديدة من الدهابة المقبوض عليهم

يسرا محنوش

يسرا محنوش تطلق حواليا ناس باللهجة المصرية وتوقيع هاني محروس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: فاقد الشيء... قد يكون أصدق من يمنحه

المزيد