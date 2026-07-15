أستاذ متفرغ بالدراسات الإسلامية يشارك بنفسه في تجهيز المقر الجديد | صور

في مشهد يعكس قيم الوفاء والانتماء للمؤسسات التعليمية، شارك الدكتور حبيب أبو جمعة، أستاذ الأدب والنقد المتفرغ ووكيل الكلية الأسبق، في أعمال تجهيز المقر الجديد للكلية، حيث حرص على المساهمة بنفسه في نقل بعض الأثاث، رغم انتهاء سنوات عمله الإداري منذ فترة طويلة.

وأكدت إدارة الكلية أن هذا الموقف النبيل يجسد أسمى معاني الإخلاص والانتماء، ويعكس المكانة الرفيعة للعلماء الذين يظلون مرتبطين بمؤسساتهم العلمية، ويسهمون في دعمها وخدمتها دون انتظار لمنصب أو تكليف، انطلاقًا من شعورهم بالمسؤولية ورسالتهم العلمية.

وأوضحت إدارة الكلية أن مشاركة الأستاذ الدكتور حبيب أبو جمعة في تجهيز المقر الجديد تؤكد أن الانتماء الحقيقي لا يرتبط بوظيفة أو منصب، وإنما هو قيمة راسخة وسلوك عملي يجسد حب المؤسسة والحرص على رفعتها وخدمة طلابها.

وتقدمت إدارة الكلية بخالص الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور حبيب أبو جمعة، مثمنة هذا الموقف الكريم الذي يعكس روح التعاون والعطاء، داعية الله عز وجل أن يبارك في عمره وعلمه، وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدمه لكليته وطلابه، وأن يديم روح الوفاء والتكاتف بين جميع أبناء الكلية.

وأكدت إدارة الكلية أن علماءها الأجلاء سيظلون القدوة في العلم والوفاء والإخلاص، بما يقدمونه من نماذج مشرفة في خدمة مؤسساتهم التعليمية وترسيخ قيم الانتماء والعطاء.