قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
روبيو: أمريكا ترغب في أن تكون الشريك المفضل لكولومبيا
الصحة: إدمان الانترنت يؤدي إلى اضطرابات النوم والاكتئاب والقلق
نائب وزير الخارجية الروسي يبحث مع السفير الفلسطيني الوضع في غزة
تفاصيل واقعة تعدي الباعة الجائلين بالضرب على نائب رئيس مجلس مدينة رأس البر
شعبة البن: البن في مصر آمن.. وضبط مصنع غش لا يعكس واقع السوق|فيديو
أمير هشام يكشف كواليس قرار لجنة شؤون اللاعبين في أزمة الزمالك وزيزو
دوي 3 انفجارات جنوب شرقي إيران.. وسقوط قذيفة في بندر عباس
دوي 8 انفجارات في قضاء بمبور جنوب شرقي إيران.. والسلطات تلتزم الصمت
نجل ضحية حريق العمرانية: الطفلة الناجية لا تعلم بوفاة أسرتها.. وعملت 3 عمليات
ترامب: الإيرانيون يريدون عقد لقاء.. وسنرى ما سيحدث
شرطة يوتا تكشف تفاصيل هجوم استهدف مسلما بدافع الكراهية.. الجاني: أنوي قتل المسلمين
التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين إنجلترا والأرجنتين في نصف نهائي كأس العالم 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

تأهيل المقبلين على الزواج.. أستاذ الطب النفسي بالأزهر: الاختلاف بين الزوجين سنة من سنن الحياة

دورة تأهيل المقبلين على الزواج
دورة تأهيل المقبلين على الزواج

أكدت الدكتورة شيماء عرفة، أستاذ الطب النفسي، عميد معهد التمريض بجامعة الأزهر، أن نجاح الحياة الزوجية يبدأ من معرفة الإنسان بنفسه قبل البحث عن شريك الحياة، موضحة أن فهم طبيعة الشخصية والمشاعر والسلوكيات يمثل الأساس الذي تُبنى عليه العلاقة الزوجية السليمة، ويمنح الزوجين قدرة أكبر على التواصل والتفاهم، بما يسهم في بناء أسرة مستقرة تنعكس آثارها الإيجابية على تنشئة الأبناء وصحتهم النفسية والسلوكية.

شيماء عرفة: الصحة النفسية والذكاء العاطفي وإدارة المشاعر من أهم مقومات الأسرة
 

جاء ذلك خلال محاضرتها بعنوان «فهم الذات وأنماط الشخصية وأثرها في الحياة الزوجية» ضمن فعاليات دورة تأهيل المقبلين على الزواج، حيث تناولت مفهوم الوعي بالذات بوصفه الخطوة الأولى لفهم النفس، موضحة أن إدراك الإنسان لمشاعره، ومعرفته بأسباب انفعالاته، وطريقة تعامله مع الضغوط، ووعيه بنقاط القوة والضعف، والقيم التي تحكم قراراته، تمثل جميعها أساسًا للنضج النفسي، وتنعكس بصورة مباشرة على استقرار العلاقة الزوجية، في ضوء ما يدعو إليه الإسلام من تهذيب المشاعر، وضبط السلوك، وحسن التعبير عن الانفعالات.

وأوضحت أن إدراك أنماط الشخصية يساعد على حسن اختيار شريك الحياة، ويقرب وجهات النظر بين الزوجين، ويجعل الخلافات أكثر قابلية للاحتواء؛ لأن نجاح العلاقة يعتمد على التكامل لا التشابه، كما استعرضت الشخصيات الانبساطية والانطوائية، والحسية والحدسية، والمنطقية والعاطفية، والمنظمة والمرنة، إلى جانب نموذج DISC، مع بيان السمات التي تميز كل نمط، وانعكاسها على أساليب التفكير، واتخاذ القرار، والتعامل مع المواقف اليومية، وما قد يترتب على المبالغة في بعض السمات من آثار تؤثر في استقرار الحياة الزوجية.

وقد تناولت المحاضرة أثر اختلاف الشخصيات في التواصل وإدارة الخلافات، موضحة أن تباين أساليب التعبير عن المشاعر لا يعني تعارض الطباع، وإنما يستدعي فهمًا أعمق لطبيعة الطرف الآخر، واحترامًا لاختلاف احتياجاته العاطفية، سواء ارتبطت بكلمات التقدير، أو قضاء الوقت المشترك، أو الأفعال العملية، أو الهدايا الرمزية، أو اللمسة الحانية، مؤكدة أهمية منح كل طرف مساحة للهدوء عند احتدام الخلاف، والابتعاد عن الانتقاد الشخصي، والدفاعية، والازدراء، والتبرير؛ لما تتركه هذه السلوكيات من آثار سلبية في العلاقة الزوجية.

واختتمت محاضرتها بالتأكيد على أن الصحة النفسية، والذكاء العاطفي، وإدارة المشاعر تمثل ركائز أساسية لبناء أسرة مستقرة، وأن تطوير الذات قبل الزواج يعزز القدرة على التواصل، وحل المشكلات، وتحمل المسؤولية، ويهيئ الزوجين لبناء علاقة يسودها الود والرحمة. وشددت على أن البيئة الأسرية الآمنة تمثل الحاضنة الأولى لتكوين شخصية الأبناء، بما يجعل الحوار، والاحتواء، والقدوة الحسنة من أهم مقومات التنشئة السوية.

الدكتورة شيماء عرفة أستاذ الطب النفسي جامعة الأزهر الأزهر تأهيل المقبلين على الزواج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلاب

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026.. التعليم تعلن مفاجأة بالموعد

نتيجة الثانوية العامة 2026

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 ومؤشرات التصحيح | توضيح عاجل الآن

مدبولي

مدبولي: ارتفاع سعر برميل البترول لــ 85 دولارا مع عودة التوترات في المنطقة

اختبارات القدرات

تبدأ 19 يوليو.. ننشر أماكن ومواعيد اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة

مطار القاهرة

شركات السياحة: إلغاء طابع التأشيرة الورقي بمطارات مصر اعتبارًا من أغسطس

تريلا مرغم بالإسكندرية

ارتفاع ضحايا حادث تريلا الإسكندرية إلى 4 وفيات بعد وفاة السائق وتباعه

تردد قناة بين سبورت المفتوحة

بشرى لعشاق كرة القدم.. شاهد مباراة الأرجنتين وأنجلترا على beIN Sports المفتوحة

مشاجرة عروسين

مسكوا في بعض عند الكوافير.. فيديو متداول يوثق مشاجرة بين عروسين قبل الزفاف

ترشيحاتنا

خالد الغندور

الكرة دوارة.. رد فعل مفاجئ من خالد الغندور بسبب تجاهل بعض نجوم المنتخب بعد كأس العالم

زيوو

خبير دولي يعلق على أزمة زيزو مع الزمالك

حمزة عبدالكريم

برشلونة يحتفي بـ حمزة عبدالكريم

بالصور

طريقة عمل فتة المكدوس

طريقة عمل فتة المكدوس
طريقة عمل فتة المكدوس
طريقة عمل فتة المكدوس

نبيلة عبيد: لن أعود إلى السينما إلا بعمل يليق بتاريخي.. واخترت «لا تطفئ الشمس» بنفسي| حوار

نبيلة عبيد
نبيلة عبيد
نبيلة عبيد

ياسمين رئيس تُثير الجدل بفستانها رفقة زوجها | صور

ياسمين رئيس تثير الجدل بفستانها رفقة زوجها
ياسمين رئيس تثير الجدل بفستانها رفقة زوجها
ياسمين رئيس تثير الجدل بفستانها رفقة زوجها

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطيخ؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطيخ؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطيخ؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطيخ؟

فيديو

مصطفى كامل

بطابع مبهج.. مصطفى كامل يطرح أغنية جديدة بعنوان فرح

مشاجرة عروسين

مسكوا في بعض عند الكوافير.. فيديو متداول يوثق مشاجرة بين عروسين قبل الزفاف

أحد المتهمين

دخلنا تهريب.. المتحدث العسكري ينشر اعترافات جديدة من الدهابة المقبوض عليهم

يسرا محنوش

يسرا محنوش تطلق حواليا ناس باللهجة المصرية وتوقيع هاني محروس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: فاقد الشيء... قد يكون أصدق من يمنحه

المزيد