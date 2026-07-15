دوي 8 انفجارات في قضاء بمبور جنوب شرقي إيران.. والسلطات تلتزم الصمت

أفادت وسائل إعلام محلية وشهود عيان بسماع دوي ثمانية انفجارات في قضاء بمبور بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران، وسط حالة من الاستنفار الأمني، في حين لم تصدر السلطات الإيرانية حتى الآن بيانًا رسميًا يوضح طبيعة الانفجارات أو أسبابها.

وبحسب التقارير الأولية، سُمع دوي الانفجارات في مناطق متفرقة من القضاء، دون ورود معلومات مؤكدة عن وقوع إصابات أو خسائر مادية، كما لم يتضح بعد ما إذا كانت الانفجارات ناجمة عن هجوم أو حادث عرضي أو نشاط عسكري.

ولم تعلن الجهات الأمنية أو أجهزة الطوارئ الإيرانية تفاصيل بشأن موقع الانفجارات أو المنشآت التي ربما تكون قد تأثرت بها، فيما تواصل السلطات تقييم الموقف وجمع المعلومات حول ملابسات الحادث.

ويأتي هذا التطور في ظل توتر أمني تشهده إيران خلال الفترة الأخيرة، مع تسجيل حوادث أمنية وانفجارات في عدد من المناطق، الأمر الذي دفع السلطات إلى تعزيز الإجراءات الأمنية ورفع مستوى الجاهزية في المواقع الحيوية.