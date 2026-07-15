استقبلت الدكتورة رهام سلامة، المدير التنفيذي لمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، السفير علاء الدين زكريا يوسف، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، في لقاءٍ موسع تناول سبل صياغة استراتيجيات مشتركة لمواجهة الأفكار الهدامة، وتفنيد خطاب الكراهية، وتحصين عقول الشباب فكريًا.

رئيس الهيئة العامة للاستعلامات يشيد بالدور التوعوي لمرصد الأزهر

وخلال اللقاء، قدمت الدكتورة رهام سلامة عرضًا تفصيليًا حول آليات العمل المتكاملة داخل المرصد، مؤكدة أن مواجهة الفكر المتطرف لم تعد تقتصر على الردود التقليدية، بل استدعت تطوير أدوات رصد واستجابة سريعة تواكب الطفرة الرقمية التي تستغلها الجماعات المتطرفة في بث سمومها.

وأوضحت مديرة المرصد أن جهود العمل ترتكز على محاور رئيسية؛ تبدأ بالتفكيك اللغوي والفكري عبر تحليل إصدارات الجماعات المتطرفة بـ 13 لغة حية للوقوف على منطلقاتها الفكرية وتفكيك بنيتها بأسلوب علمي رصين، لتأتي بعد ذلك مرحلة صياغة الخطاب المضاد لكشف زيف دعاوى الاستقطاب والتجنيد الرقمي، من خلال تقديم مضامين توعوية تخاطب عقول الشباب باللغة والأدوات التي تناسب العصر الحالي.

وأضافت د. رهام سلامة أن دور المرصد يمتد أيضًا إلى رصد مظاهر الكراهية والإسلاموفوبيا وتفنيدها من منطلق ديني يرتكز على تصحيح الصور النمطية التي طالما غذت هذا النوع من الخطابات العنصرية، علاوة على إعداد دراسات استشرافية تقدم لصناع القرار رؤية واضحة حول حركة التطرف العنيف إقليميًا ودوليًا.

من جانبه، أعرب السفير علاء الدين زكريا يوسف عن تقديره البالغ للدور التاريخي والريادي الذي تضطلع به مؤسسة الأزهر الشريف، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، مؤكدًا أن الأزهر يمثل القوة الناعمة الأبرز للدولة المصرية في نشر قيم الوسطية والاعتدال عالميًا. كما أشاد بالدور الحيوي لمرصد الأزهر في صياغة مسار توعوي شامل يحمي الهوية الوطنية، مثمنًا يقظته المستمرة في الفضاء الرقمي وقدرته الفائقة على وقاية الشباب من خطر الأيديولوجيات المتطرفة والمساهمة الفاعلة في التوعية المجتمعية.

وفي ختام اللقاء، تفقد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أروقة المرصد ووحداته المختلفة، حيث استمع لشرحٍ مفصل من مشرفي الوحدات والباحثين حول آليات رصد وتفنيد المواد المتطرفة وإعداد التقارير والدراسات، معربًا في نهاية جولته عن إعجابه الشديد بالبنية التكنولوجية المتطورة والخبرات الأكاديمية الشابة التي تدير هذه المنظومة الفكرية العالمية بكفاءة واقتدار.