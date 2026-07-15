مايكروسوفت تطلق تحديثا جديدا لـ Windows 11 بميزات طال انتظارها

أطلقت شركة مايكروسوفت، تحديث شهر يوليو 2026 لنظام Windows 11، حاملا مجموعة من المزايا الجديدة التي تهدف إلى منح المستخدمين تحكما أكبر في التحديثات، إلى جانب تحسينات في الأداء وسهولة الاستخدام.

ويتوفر التحديث، الذي يحمل الرقم KB5101650، عبر تحديث ويندوز داخل إعدادات النظام، كما يمكن تنزيله يدويا من خلال كتالوج تحديثات مايكروسوفت.

تحكم أكبر في إيقاف التحديثات

أبرز ما يقدمه التحديث هو أداة جديدة تتيح للمستخدمين إيقاف تحديثات ويندوز بسهولة من خلال اختيار تاريخ محدد لاستئنافها، لمدة تصل إلى 35 يوما.

وبعد انتهاء الفترة التي يحددها المستخدم، يستأنف النظام البحث عن التحديثات تلقائيا، مع إمكانية إعادة تفعيل الإيقاف يدويا عند الحاجة، وتعد هذه الميزة تطويرا ملحوظا مقارنة بالنظام السابق، الذي كان يسمح بتأجيل التحديثات لفترات قصيرة فقط.



تحديثات ويندوز

نقاط استعادة أكثر ذكاء

كما أضافت مايكروسوفت ميزة Point-in-time Restore، التي تنشئ تلقائيا نقاط استعادة تشمل التطبيقات والإعدادات والملفات الشخصية، ما يتيح للمستخدم إعادة الكمبيوتر إلى حالة سابقة مستقرة في حال حدوث أي مشكلة، دون الحاجة إلى عمليات استكشاف معقدة للأعطال.

تحسينات على الأدوات وإمكانية الوصول

وشمل التحديث أيضا تحسينات على Widgets، إذ لن تفتح تلقائيا عند تمرير مؤشر الفأرة، كما ستبدأ مباشرة بلوحة المعلومات الرئيسية مع منح المستخدم تحكما أفضل في إشعاراتها.

وفي مجال إمكانية الوصول، أضافت مايكروسوفت خيار Screen Tint لتقليل إجهاد العين، بالإضافة إلى إمكانية إدخال نسبة تكبير دقيقة في أداة Magnifier بدلا من الاعتماد على مستويات تكبير ثابتة.

مزايا جديدة لمستكشف الملفات والذكاء الاصطناعي

وحصل File Explorer على إجراءات سريعة جديدة، من بينها خيار "Ask Copilot" الذي يظهر عند تمرير المؤشر فوق الملفات، مع دعم حسابات العمل والتعليم أيضا.

وعلى صعيد الأداء، أجرت مايكروسوفت تحسينا على نواة الرسومات، ما يسمح للأجهزة المزودة بأكثر من 32 جيجابايت من الذاكرة العشوائية رام بتشغيل نماذج ذكاء اصطناعي محلية أكبر وأكثر كفاءة.