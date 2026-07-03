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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مايكروسوفت تستعد لقرار صعب جديد.. آلاف الوظائف على المحك

مايكروسوفت
مايكروسوفت
شيماء عبد المنعم

تستعد شركة مايكروسوفت، للإعلان عن جولة جديدة من عمليات تسريح الموظفين في إطار جهودها لخفض التكاليف، وذلك وفقا لتقرير نشره موقع Business Insider.

وبحسب التقرير، من المتوقع أن تطال عمليات التسريح وظائف في أقسام المبيعات والاستشارات، إضافة إلى بعض الوظائف داخل قسم ألعاب Xbox، مع احتمال إلغاء آلاف الوظائف، رغم أن حجم هذه الجولة سيكون أقل من عمليات التخفيض التي شهدها العام الماضي.

وتشير التقديرات إلى أن هذه الجولة ستؤثر على أقل من 2.5% من إجمالي قوة العمل في الشركة البالغ عددها نحو 220 ألف موظف، مقارنة بتخفيضات العام الماضي التي شملت نحو 6 آلاف وظيفة في مايو، و9 آلاف وظيفة إضافية في يوليو، أي ما يعادل قرابة 4% من الموظفين.

ووفقا للمصادر، يجري عرض وظائف بديلة على بعض الموظفين المتأثرين بقرارات التسريح داخل الشركة.

ومن المتوقع الإعلان عن هذه الخطوة خلال الأسبوع المقبل، رغم أن التوقيت النهائي لا يزال قابلا للتغيير، في ظل سياسة مايكروسوفت المعتادة بإجراء تعديلات على القوى العاملة مع بداية سنتها المالية في الأول من يوليو.

مايكروسوفت

وتأتي هذه التطورات في وقت تواصل فيه الشركة تكثيف استثماراتها في مجال الذكاء الاصطناعي، بالتوازي مع محاولات ضبط النفقات، وسط مخاوف في وول ستريت من أن تؤدي تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى إحداث اضطراب في نماذج البرمجيات التقليدية، وقد تراجع سهم مايكروسوفت بنحو 17% خلال الشهر الماضي.

وفي سياق متصل، كانت الشركة قد طرحت في وقت سابق من العام برنامج تقاعد اختياري لموظفيها في الولايات المتحدة ممن يبلغ مجموع العمر وسنوات الخدمة لديهم 70 عاما أو أكثر، وهو ما وافق عليه نحو ثلث الموظفين المؤهلين، في خطوة تهدف إلى تقليل حجم القوى العاملة دون اللجوء إلى تسريحات واسعة النطاق.

ويعد هذا البرنامج أول مبادرة تقاعد طوعي في تاريخ الشركة الممتد لـ51 عاما، حيث خصصت مايكروسوفت نحو 900 مليون دولار لتمويل عمليات الخروج الطوعي.

كما تشمل خطة إعادة الهيكلة قطاع الألعاب Xbox، حيث تشير تقارير إلى إعادة تقييم شاملة للقطاع في ظل توجهات إدارية جديدة، مع توقعات بأن تطال التخفيضات وحدات تطوير أو استوديوهات تابعة، دون تأكيد رسمي حتى الآن.

وكانت إدارة Xbox قد أصدرت مؤخرا مذكرة داخلية تتضمن ما وصفته بـ”حقائق” حول واقع الأعمال، في إشارة إلى مرحلة إعادة ضبط شاملة يشهدها القطاع ضمن استراتيجية الشركة الأوسع لإعادة هيكلة أعمال الألعاب.

مايكروسوفت تسريحات موظفين تخفيضات الوظائف

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