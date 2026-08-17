قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جنرال موتورز تسرح 350 عاملًا فبل إطلاق كاديلاك CT5 الجديدة
اليونان: 3 قتلى في حادث تحطم مروحية بجزيرة سيفنوس
مصطفى بكري: مصر رفضت التهديدات والإغراءات للتفريط في الأشقاء بغزة
حج الجمعيات الأهلية 2027 .. رابط التقديم والشروط كاملة
كاتم للصوت | أسرار جديدة ومفاجآت صادمة في جريمة 15 مايو
«قومي المرأة» يشيد بتوجيهات الرئيس السيسي بشأن سرعة تنفيذ أحكام دعاوى النفقة
هل الأصل في الزواج التعدد أم الاكتفاء بواحدة؟.. أمين الإفتاء يجيب
الهروب الكبير من إسرائيل.. 140 ألف شخص يغادرون بلا عودة بسبب الوضع الأمني
قتل ابنته وأسرة طليقته .. عقلية إخوانية تحرّك جريمة 15 مايو الدامية
أفعال مخلة داخل مستشفى شهير بأكتوبر.. سقوط عامل برفقة زميلته| تفاصيل
خلال أيام | صرف دفعة كبيرة من مستحقات لاعبي الزمالك .. تفاصيل
الأرصاد : غدا طقس حار رطب نهارا .. والعظمى 34
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

قتل ابنته وأسرة طليقته .. عقلية إخوانية تحرّك جريمة 15 مايو الدامية

مرتكب حادث منطقة 15 مايو
مرتكب حادث منطقة 15 مايو
رنا عبد الرحمن

تناول برنامج «تغطية خاصة» المذاع على قناة صدى البلد تفاصيل الجريمة الدامية التي شهدتها منطقة 15 مايو، بعدما أقدم رجل على إطلاق النار خلال جلسة صلح عائلية، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين.

وبحسب المعلومات المتداولة عن الواقعة، كانت جلسة الصلح تهدف إلى إنهاء الخلافات بين المتهم وطليقته، إلا أن الخلاف تصاعد بشكل مفاجئ، ليستخدم المتهم سلاحًا ناريًا ويطلق أعيرة على الموجودين.

وأسفرت الواقعة عن مقتل ابنته، إلى جانب ثلاثة من أفراد أسرة طليقته، فيما أصيب شخصان آخران، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تفاصيل جديدة عن المتهم

وكشفت المعلومات الخاصة بالتحقيقات عن مفاجأة تتعلق بخلفية المتهم الفكرية، حيث تبين، وفقًا لما نُشر عن القضية، اعتناقه أفكارًا إخوانية متطرفة، وتبنيه بعض التفسيرات المتشددة للنصوص الدينية.

وتعمل جهات التحقيق على فحص خلفية المتهم ودوافعه، إلى جانب الوقوف على مدى ارتباط هذه الأفكار بالواقعة، وتحديد الأسباب المباشرة التي دفعته إلى ارتكاب الجريمة.

جلسة صلح تحولت إلى جريمة

وبحسب التحريات الأولية، تجمع أفراد من العائلتين في محاولة للتوصل إلى حل للخلافات القائمة، إلا أن الجلسة تحولت إلى مشهد مأساوي بعد إطلاق النار.

ولقيت ابنة المتهم مصرعها، إلى جانب ثلاثة آخرين من أقارب طليقته، بينما تعرض شخصان للإصابة، وتم نقلهما لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتواصل الأجهزة الأمنية والجهات المختصة استكمال التحقيقات للوقوف على جميع ملابسات الواقعة، والاستماع إلى أقوال الشهود والمصابين، وفحص الأدلة المتعلقة بمسرح الجريمة والسلاح المستخدم.

وتأتي الواقعة في إطار التحقيقات المستمرة لكشف الدافع الكامل وراء الجريمة، خاصة مع ظهور معلومات تتعلق بالخلافات الأسرية السابقة وخلفية المتهم الفكرية.

وأثارت الجريمة حالة من الصدمة بين أهالي منطقة 15 مايو، بعدما تحولت جلسة كان الهدف منها إنهاء خلاف عائلي إلى واقعة دامية أودت بحياة أربعة أشخاص، بينهم ابنة المتهم، بينما تستمر التحقيقات لكشف كافة تفاصيل الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حادث قتل 15 مايو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

رابط تحميل مناهج البكالوريا المصرية 2027 pdf على موقع وزارة التربية والتعليم

زفاف روبرتو كارلوس

روبرتو كارلوس يدخل القفص الذهبي بطابع إسلامي.. أسطورة ريال مدريد يتزوج سهيلة الطاهري

بنك اهلى

تحذير عاجل من البنك الأهلى .. تفاصيل

لاعبة الجمباز

رحلت البطلة ووالدتها.. مصرع ناتالي ريمون لاعبة الجمباز في حادث سير مروع

مصطفى كامل ورمضان

مش هتغني تاني.. مصطفى كامل يهدد محمد رمضان: لو بيحب مصر ما يعملش كده

المتهم

المتهم الثاني متزوج من شقيقة المجني عليها.. تصريحات خاصة تكشف مفاجآت جديدة في جريمة الشوش

جريمة قتل بسوهاج

تفاصيل جديدة يكشفها شقيق المتهم بإنهاء حياة زوجته وشابين بسوهاج.. ما القصة؟

عائلة حسام حسن

الطلاق تم منذ فترة.. دان آدم تكشف مفاجأة بشأن أزمة حسام حسن وهويدا الغرباوي

ترشيحاتنا

فعاليات ثقافية وفنية

من شاطئ الفن إلى ذاكرة النيل .. قصور الثقافة ترسم خريطة صيفية للفن والوعي

مساعدات غزة تحت الحصار.. 900 عائق إسرائيلي تعرقل وصول الإغاثة

مساعدات غزة تحت الحصار.. 900 عائق إسرائيلي تعرقل وصول الإغاثة للفلسطينيين

جانب من اللقاء

محمد الجندي: الوعي الإيماني والوطني ضرورة عقلية.. والانحراف عن الأخلاق هدم للإنسان وإفساد للحياة.. والشباب مطالب بحسن استثمار الوقت

بالصور

لأول مرة.. السعودية تحصد جائزة أفضل دولة مستضيفة من فورمولا إي

فورمولا إي
فورمولا إي
فورمولا إي

في زفافها مع رونالدو .. جورجينا ترتدي مجوهرات بـ75 مليون دولار

في زفافها مع رونالدو.. جورجينا ترتدي مجوهرات تقدر قيمتها بـ75 مليون دولار
في زفافها مع رونالدو.. جورجينا ترتدي مجوهرات تقدر قيمتها بـ75 مليون دولار
في زفافها مع رونالدو.. جورجينا ترتدي مجوهرات تقدر قيمتها بـ75 مليون دولار

المسيرات.. حرب صامتة تهدد أمن أوروبا

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

طريقة عمل الريش المشوية في حلة الضغط.. وصفة سهلة ولحم طري بطعم شهي

ريش مشوية
ريش مشوية
ريش مشوية

فيديو

كريم سامي

المؤلف كريم سامي يصل مسجد النور لصلاة الجنازة على والدته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الأصالة والحداثة .. هل تسرق التكنولوجيا روح الإنسان؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : اتركوا الفتوى في الدين لأهل التخصص

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : أمريكا تخطط لاحتلال مضيق هرمز وتسعى لتدفق النفط عبر مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : العالم الجديد 1

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : مؤامرة إسرائيلية لضم لبنان لسوريا

المزيد