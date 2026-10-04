سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 4 أكتوبر 2026 في البنوك

شهد سعر الدولار الأمريكي استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد 4 أكتوبر 2026، داخل البنوك العاملة في السوق المحلية، وسجل الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر 52.24 جنيه للشراء و52.34 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات الأسعار الواردة، فيما سجل مصرف أبو ظبي الإسلامي 52.29 جنيه للشراء و52.39 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الدولار في المصرف المتحد 51.33 جنيه للشراء و51.43 جنيه للبيع.

ويتابع المواطنون والمستثمرون سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم بصورة مستمرة، للتعرف على أحدث مستويات الشراء والبيع داخل البنوك، ومقارنة الأسعار المعلنة بين المؤسسات المصرفية المختلفة، في ظل أهمية العملة الأمريكية في المعاملات التجارية والاقتصادية.

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كم سجل سعر الدولار اليوم الأحد 4 أكتوبر 2026 في البنوك المصرية؟

تراوحت أسعار الدولار المعلنة في البنوك الواردة في التقرير بين 51.33 جنيه و52.29 جنيه للشراء، وبين 51.43 جنيه و52.39 جنيه للبيع، وفقًا للأسعار المذكورة لكل بنك، وجاءت تفاصيل سعر الدولار خلال التعاملات المسائية على النحو الآتي.

ما سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري؟

سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد 4 أكتوبر 2026، نحو 52.24 جنيه للشراء و52.34 جنيه للبيع، بحسب آخر تحديث للأسعار الواردة.

كم بلغ سعر الدولار في بنك مصر اليوم؟

بلغ سعر الدولار في بنك مصر خلال تعاملات اليوم الأحد نحو 52.24 جنيه للشراء و52.34 جنيه للبيع، ليأتي السعر مطابقًا للأسعار المسجلة في عدد من البنوك الأخرى الواردة في التقرير.

ما سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية اليوم؟

سجل سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد نحو 52.24 جنيه للشراء و52.34 جنيه للبيع، وفقًا للأسعار المعلنة في البيانات الواردة.

كم سجل الدولار في بنك قناة السويس اليوم؟

بلغ سعر الدولار الأمريكي في بنك قناة السويس خلال تعاملات الأحد 4 أكتوبر 2026 نحو 52.24 جنيه للشراء و52.34 جنيه للبيع، بالتزامن مع استقرار الأسعار عند المستويات نفسها في عدد من البنوك العاملة بالسوق المحلية.

ما سعر الدولار في المصرف المتحد اليوم؟

سجل سعر الدولار في المصرف المتحد خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد 51.33 جنيه للشراء و51.43 جنيه للبيع، وفقًا للأرقام الواردة في التقرير، ليكون السعر الأقل بين البنوك المذكورة من حيث سعري الشراء والبيع.

كم بلغ سعر الدولار في بنك فيصل اليوم؟

وصل سعر الدولار في بنك فيصل خلال تعاملات اليوم الأحد إلى نحو 52.24 جنيه للشراء و52.34 جنيه للبيع، بحسب آخر تحديث للأسعار الواردة، وهو المستوى نفسه المسجل في عدد من المؤسسات المصرفية الأخرى.

ما سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي اليوم؟

سجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي خلال تعاملات اليوم الأحد 4 أكتوبر 2026 نحو 52.29 جنيه للشراء و52.39 جنيه للبيع، ليكون السعر الأعلى بين البنوك المذكورة في التقرير من حيث سعري الشراء والبيع.

كم سجل سعر الدولار في بنك الكويت الوطني اليوم؟

بلغ سعر الدولار في بنك الكويت الوطني خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد نحو 52.24 جنيه للشراء و52.34 جنيه للبيع، وفقًا للأسعار الواردة، بما يعكس توافق السعر المعلن مع مستويات عدد من البنوك الأخرى.

ما سعر الدولار في بنك نكست اليوم؟

سجل سعر الدولار الأمريكي في بنك نكست خلال تعاملات الأحد 4 أكتوبر 2026 نحو 52.24 جنيه للشراء و52.34 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث للأسعار الواردة في التقرير.

كم بلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم؟

وصل سعر الدولار في بنك الإسكندرية خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد إلى نحو 52.24 جنيه للشراء و52.34 جنيه للبيع، وفقًا للأسعار المعلنة ضمن البيانات الواردة.

ما سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB اليوم؟

سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB خلال تعاملات اليوم الأحد نحو 52.24 جنيه للشراء و52.34 جنيه للبيع، بحسب آخر تحديث للأسعار الواردة، ليأتي ضمن مجموعة البنوك التي سجلت المستوى نفسه للعملة الأمريكية أمام الجنيه المصري.

لماذا تتغير قيمة الدولار مقابل الجنيه المصري؟

تتأثر قيمة الدولار أمام الجنيه المصري ومختلف العملات الأخرى بمجموعة من العوامل الاقتصادية والجيوسياسية، من أبرزها قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، ومعدلات التضخم العالمية، وأداء الاقتصاد الأمريكي.

وتؤثر قرارات الفيدرالي الأمريكي المتعلقة بأسعار الفائدة في حركة الدولار بالأسواق العالمية، إذ ترتبط جاذبية العملة الأمريكية بعوائد الأصول المقومة بها وتوقعات المستثمرين بشأن السياسة النقدية، كما تسهم معدلات التضخم في تشكيل التوقعات المتعلقة بمسار الفائدة وقوة العملة.

ويلعب الميزان التجاري وحجم الطلب على الدولار دورًا مهمًا في تحديد قيمته أمام العملات الأخرى، إلى جانب التطورات السياسية المفاجئة التي قد تؤثر في حركة الأسواق وتوجهات المستثمرين، وهو ما يجعل أسعار الصرف عرضة للتغير وفقًا للمتغيرات الاقتصادية والمالية.

كيف تتابع سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية؟

يمكن متابعة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري من خلال مراجعة تحديثات أسعار الصرف المنشورة عبر المواقع الرسمية للبنوك، مع المقارنة بين سعري الشراء والبيع قبل تنفيذ عمليات تحويل العملات أو المعاملات المرتبطة بها.

ويجب الانتباه إلى أن سعر الشراء هو السعر الذي يشتري به البنك الدولار من العميل، بينما يمثل سعر البيع السعر الذي يبيع به البنك الدولار للعميل، ولذلك تختلف القيمة التي يحصل عليها المتعامل بحسب طبيعة العملية المصرفية.

وتعكس الأسعار المذكورة في هذا التقرير البيانات الواردة عن التعاملات المسائية اليوم الأحد 4 أكتوبر 2026، وقد تتغير الأسعار المعلنة وفقًا لتحديثات البنوك، لذا يُنصح بالتحقق من السعر المباشر لدى البنك المعني قبل إجراء أي معاملة.