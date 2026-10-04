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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

متوسط سعر الدولار في مصر مستهل الأحد

سعر الدولار مقابل الجنيه
سعر الدولار مقابل الجنيه
علياء فوزى

استقر سعر الدولار في مصر اليوم الأحد مطلع تعاملات الأسبوع الجاري.

وخلال السطور التالية يرصد موقع “صدى البلد” سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم الأحد 4 أكتوبر 2026 وفق لآخر تحديثات البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

وبلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مصر نحو 52.29 جنيه.

أعلي سعر لشراء الدولار 

استقر سعر الدولار اليوم في بنك أبوظبي الإسلامي (ADIB) عند 52.40 جنيه للشراء و52.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الأحد 4 أكتوبر 2026

وسجل سعر الدولار في  البنك الأهلي الكويتي (ABK) نحو 52.35 جنيه للشراء و52.45 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية إلي 52.30 جنيه للشراء و52.40 جنيه للبيع.

وتساوي سعر الدولار عند 52.27 جنيه للشراء و52.37 جنيه للبيع في بنوك الأهلي المصري، مصر ، الكويت الوطني، قناة السويس، المصرف المتحد، المصرف العربي الدولي، العربي الأفريقي الدولي،نكست وبنك فيصل الإسلامي.

وبلغ سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي حوالي 52.26 جنيه للشراء و52.36 جنيه للبيع.

وتداولت العملة الأمريكية في بنوك البركة والتعمير والإسكان و بيت التمويل الكويتي لنحو 52.25 جنيه للشراء و52.35 جنيه للبيع.

ووصلت أسعار الدولار في كل من بنك كريدي أجريكول وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB) 52.23 جنيه للشراء و52.33 جنيه للبيع.

فيما بلغ سعر الدولار في المصرف المصري الخليجي 52.21 جنيه للشراء و52.31 جنيه للبيع. 

ووصل سعر الدولار في بنك أبوظبي الأول مصر والبنك التجاري الدولي (CIB) وبنك التنمية الصناعية لنحو 52.20 جنيه للشراء و52.30 جنيه للبيع. 

وبلغ سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي 52.11 جنيه للشراء و52.21 جنيه للبيع.

أقل سعر لبيع الدولار في البنوك

وسجل سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري (ADCB) نحو 51.85 جنيه للشراء و51.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم 

وأعلنت أحدث بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري، عن تسجيل سعر الدولار نحو 52.26 جنيه للشراء و52.40 جنيه للبيع.


 


 

سعر الدولار سعر الدولار أمام الجنيه المصري أعلي سعر لشراء الدولار سعر الدولار اليوم متوسط سعر الدولار

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