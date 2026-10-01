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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ارتفع 2.6%.. صعود متوسط سعر الدولار في مصر خلال شهر

سعر الدولار مقابل الجنيه
سعر الدولار مقابل الجنيه
علياء فوزى

ارتفع متوسط سعر الدولار في مصر خلال تعاملات اليوم الخميس الأول من أكتوبر ليسجل 52.29 جنيه مقابل 50.93 جنيه في الأول من سبتمبر 2026، بزيادة 1.36 جنيه بنسبة 2.6 %.

الدولار يرتفع رسميا 

ورسميا صعد سعر الدولار في  البنك المركزي المصري، ليصل اليوم 52.26 جنيه للشراء و52.40 جنيه للبيع، مرتفعا من 50.87 جنيه للشراء، و51.01 جنيه للبيع، سعر إغلاق مستهل الشهر الماضي.

فيما بلغ أعلى سعر لشراء الدولار اليوم نحو 52.40 جنيه مقابل 51.10 جنيه في نفس اليوم من الشهر الماضي.

وسجل اليوم أقل سعر لبيع العملة الأمريكية 51.95 جنيه مقابل 50.90 جنيه في 1 سبتمبر 2026.

ونرصد سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال ختام تعاملات اليوم الخميس  الأول من  أكتوبر 2026 وفق لآخر تحديثات البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

سعر الدولار اليوم الخميس في مصر 

استقر سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي (ADIB) عند 52.40 جنيه للشراء و52.50 جنيه للبيع.

وفي  البنك الأهلي الكويتي (ABK) سجل الدولار نحو 52.35 جنيه للشراء و52.45 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار في بنك الإسكندرية إلي 52.30 جنيه للشراء و52.40 جنيه للبيع.

وتساوي سعر الدولار عند 52.27 جنيه للشراء و52.37 جنيه للبيع في بنوك الأهلي المصري، مصر ، الكويت الوطني، قناة السويس، المصرف المتحد، المصرف العربي الدولي، العربي الأفريقي الدولي،نكست وبنك فيصل الإسلامي.

وفي بنك قطر الوطني الأهلي استقر عند 52.26 جنيه للشراء و52.36 جنيه للبيع.

وتداولت العملة الخضراء في بنوك البركة والتعمير والإسكان و بيت التمويل الكويتي لنحو 52.25 جنيه للشراء و52.35 جنيه للبيع.

ووصلت أسعار الدولار في كل من بنك كريدي أجريكول وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB) 52.23 جنيه للشراء و52.33 جنيه للبيع.

فيما بلغ سعر الدولار في المصرف المصري الخليجي 52.21 جنيه للشراء و52.31 جنيه للبيع. 

ووصل سعر الدولار في بنك أبوظبي الأول مصر والبنك التجاري الدولي (CIB) وبنك التنمية الصناعية لنحو 52.20 جنيه للشراء و52.30 جنيه للبيع. 

وبلغ في البنك العقاري المصري العربي 52.11 جنيه للشراء و52.21 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري (ADCB) نحو 51.85 جنيه للشراء و51.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار متوسط سعر الدولار سعر الدولار اليوم أسعار الدولار سعر الدولار أمام الجنيه

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