كهرباء المسجد النبوي.. الإمارات تُدين استهداف الحوثي للمدينة المنورة

أدانت الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات استهداف جماعة الحوثي لمحطة طيبة لتوزيع الكهرباء في المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية الشقيقة بطائرة مسيرة.

وشددت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها، على أن هذا الاستهداف يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وتهديداً لأمنها واستقرارها.

وأكدت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اللواء الركن تركي المالكي، أن الميليشيا الحوثية استهدفت فجر يوم الثلاثاء، محطة "طيبة" لتوزيع الكهرباء في المدينة المنورة.

وقال المالكي، وفقا لقناة العربية السعودية، إن الهجوم وقع عند الساعة 5:11 فجراً، مؤكداً أن نتائج التحقيق والاستدلال أثبتت تورط الميليشيا في التخطيط والتنفيذ، وذلك عبر المراجعة العملياتية وبقايا حطام المسيّرة المستخدمة.