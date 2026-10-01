غارات للاحتلال الإسرائيلي وقصف مدفعي وتحركات عسكرية في عدد من بلدات جنوب لبنان

شهد عدد من البلدات في جنوب لبنان، مساء اليوم /الخميس/، تصعيدًا إسرائيليًا، تخلله قصف جوي ومدفعي وتحركات عسكرية في مناطق مختلفة.

ففي قضاء بنت جبيل، أغار الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي مستهدفًا بلدة حداثا على دفعتين.. وفي مرجعيون، استهدفت قذيفتان مدفعيتان إسرائيليتان محيط محطة التكرير في وسط سهل مرجعيون.

وفي قضاء صور، ألقت قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل دخانية فوق بلدة بيوت السياد، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف بلدة المنصوري.. وفي النبطية، رُصد توغل مدرعتين إسرائيليتين ترافقهما جرافات باتجاه مجرى النهر في بلدة زوطر الغربية، حيث نفذت قوات الاحتلال عمليات تمشيط في المنطقة.