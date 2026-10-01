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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية: حصر الأراضي الصناعية غير المستغلة وإعادة تخصيصها يعزز فرص الاستثمار والإنتاج

مجلس النواب
مجلس النواب
حسن رضوان

أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي باتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب الأراضي الصناعية الشاغرة غير المستغلة يمثل خطوة مهمة لضمان حسن إدارة موارد الدولة، وإتاحة الفرصة أمام المستثمرين الجادين لتحويل الأراضي المخصصة للنشاط الصناعي إلى مشروعات قائمة ومنتجة.

وقالت العسيلي، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن الأراضي الصناعية تمثل موردًا اقتصاديًا مهمًا، ولا ينبغي أن تظل خارج دائرة الإنتاج لفترات طويلة، خاصة في ظل توجه الدولة نحو زيادة التصنيع المحلي، وتعميق الإنتاج، وجذب المزيد من الاستثمارات إلى القطاع الصناعي.

تشجيع المستثمر الجاد

وأوضحت عضو مجلس النواب أن إعادة توجيه الأراضي غير المستغلة وفقًا للقواعد القانونية لا تتعارض مع دعم الاستثمار، بل يمكن أن تسهم في خلق بيئة أكثر انضباطًا تضمن وصول الأراضي إلى المستثمر القادر على التنفيذ وبدء النشاط في التوقيتات المحددة.

وأضافت أن الدولة مطالبة بالتوازي بمواصلة تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين الجادين، وسرعة إنهاء التراخيص والموافقات اللازمة، بما يحول دون وجود أي فجوات بين تخصيص الأرض وبدء الإنتاج.

زيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل

وأشارت العسيلي إلى أن الهدف من استغلال الأراضي الصناعية لا يقتصر على إقامة المصانع فقط، وإنما يمتد إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للاقتصاد، وتوفير فرص عمل، ودعم سلاسل التوريد والصناعات المغذية، وتعزيز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة.

وأكدت أهمية توجيه الأراضي التي يعاد تخصيصها إلى الأنشطة الصناعية ذات الأولوية، بما يتناسب مع احتياجات السوق وخطط الدولة للتنمية الصناعية، مع الاستفادة من الخامات والموارد المحلية وزيادة القيمة المضافة.

دعم الصناعة يبدأ من حسن إدارة الموارد

وشددت النائبة نجلاء العسيلي على أن حسن إدارة الأراضي المخصصة للنشاط الصناعي يمثل جزءًا أساسيًا من منظومة دعم الصناعة، مؤكدة أن تحقيق مستهدفات الدولة يتطلب تكاملًا بين إتاحة الأراضي، وتيسير الإجراءات، وتوفير البنية التحتية، ومتابعة معدلات التنفيذ.

واكدت على أن كل أرض صناعية تدخل دائرة الإنتاج تمثل فرصة جديدة للاقتصاد وللشباب وللاستثمار، مشيرة إلى أن إعادة استغلال الأراضي غير المستغلة يمكن أن تدعم جهود الدولة في بناء قاعدة صناعية أكثر اتساعًا وقدرة على الإنتاج والتصدير.

الأراضي الصناعية الاستثمار مجلس النواب فرص الاستثمار الإنتاج

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