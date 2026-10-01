مصطفى بكري: استقرار المنطقة ضرورة.. والرئيس السيسي يؤكد أن حل القضية الفلسطينية مفتاح السلام

أكد الإعلامي مصطفى بكري أننا نمتلك جيشا قويا وشرطة تحمي الأمن والاستقرار، ولدينا شعب عظيم وقائد حكيم، مشيرا إلى أن أي أزمة إقليمية لها تأثير على الوضع الإقليمي، ولها تداعيات اقتصادية كبيرة.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن الرئيس السيسي أكد أن حالة عدم الاستقرار في المنطقة أدت لخسائر كبيرة في قناة السويس وصلت إلى 20 مليار دولار.

حل القضية الفلسطينية مفتاح السلام

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن الرئيس السيسي أكد أن حل القضية الفلسطينية مفتاح السلام في المنطقة.