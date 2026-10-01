أسعار السجائر الآن .. كليوباترا ومارلبورو وميريت (قائمة كاملة)

تتصدر أسعار السجائر اليوم الخميس 1 أكتوبر 2026 اهتمامات شريحة من المستهلكين الراغبين في معرفة أحدث أسعار السجائر المحلية والمستوردة ومنتجات التبغ المسخن في الأسواق المصرية، وتوضح البيانات الواردة أسعار عدد من أشهر الأنواع، حيث سجلت مجموعة من السجائر المحلية نحو 48 جنيهًا، بينما بلغ سعر عبوة ميريت نحو 111 جنيهًا، ومارلبورو نحو 102 جنيه، ومارلبورو كرافتد نحو 79 جنيهًا، وإل آند إم نحو 82 جنيهًا، في حين تراوح سعر ونستون بين 65 و73 جنيهًا حسب النوع.

وتضمنت القائمة أيضًا أسعار منتجات التبغ المسخن «HEETS Selections» و«HEETS Dimensions» و«TEREA».

وتحظى أسعار السجائر بمتابعة مستمرة من المستهلكين، خاصة مع تنوع المنتجات المتاحة في السوق بين السجائر المحلية والمستوردة ومنتجات التبغ المسخن، وهو ما يدفع إلى البحث عن سعر العبوة قبل الشراء والتعرف على الأسعار المعلنة لكل نوع.

واقرأ أيضًا:

ما أسعار السجائر المحلية اليوم الخميس 1 أكتوبر 2026؟

جاءت أسعار السجائر المحلية اليوم الخميس عند المستويات الواردة في القائمة محل التقرير، حيث سجل سعر كليوباترا كينج سايز نحو 48 جنيهًا، كما بلغ سعر كليوباترا سوفت كوين نحو 48 جنيهًا، وسجل كليوباترا بوكس نحو 48 جنيهًا، ووصل سعر كليوباترا بلاك ليبول إلى نحو 48 جنيهًا، بينما سجل كليوباترا سوبر نحو 48 جنيهًا. وتتطابق هذه الأسعار مع قوائم منشورة اليوم عن أسعار السجائر المحلية في السوق المصرية.

كما سجل سعر بوسطن وبلومنت اليوم الخميس نحو 48 جنيهًا، في حين بلغ سعر مونديال بجميع أنواعه نحو 48 جنيهًا، وسجل مونديال سويتش منتول وبلو بيري نحو 48 جنيهًا، بينما وصلت أسعار مونديال «أحمر - أصفر - سيلفر» إلى نحو 48 جنيهًا، وفق القائمة الواردة.

وتوضح قوائم الأسعار المنشورة اليوم أن عددًا من أنواع السجائر المحلية يأتي عند مستوى 48 جنيهًا للعبوة، وهو ما يجعل هذا السعر من أبرز الأرقام التي يبحث عنها المستهلكون عند متابعة أسعار السجائر اليوم في مصر.



كم سعر كليوباترا اليوم الخميس؟

سجل سعر كليوباترا كينج سايز اليوم الخميس نحو 48 جنيهًا، كما سجلت كليوباترا سوفت كوين نحو 48 جنيهًا، وكليوباترا بوكس نحو 48 جنيهًا، وكليوباترا بلاك ليبول نحو 48 جنيهًا، وكليوباترا سوبر نحو 48 جنيهًا.

وتأتي هذه الأنواع ضمن أبرز السجائر المحلية التي تحظى بعمليات بحث متكررة من المستهلكين الراغبين في معرفة السعر قبل التوجه إلى منافذ البيع، كما وردت الأسعار نفسها في تغطيات منشورة اليوم الخميس.



ما أسعار مونديال وبوسطن وبلومنت اليوم؟

بلغ سعر بوسطن وبلومنت اليوم الخميس نحو 48 جنيهًا، كما سجل سعر مونديال بجميع أنواعه نحو 48 جنيهًا، ووصل سعر مونديال سويتش منتول وبلو بيري إلى نحو 48 جنيهًا، بينما سجلت أنواع مونديال «أحمر - أصفر - سيلفر» نحو 48 جنيهًا.

وتأتي هذه الأسعار ضمن قائمة السجائر المحلية التي يتابعها المستهلكون اليوم، بالتزامن مع استمرار البحث عن الأسعار المعلنة لمختلف الأنواع المحلية والمستوردة.

ما أسعار السجائر المستوردة اليوم الخميس؟

تتضمن أسعار السجائر المستوردة اليوم الخميس 1 أكتوبر 2026 عددًا من العلامات التجارية، حيث بلغ سعر عبوة ميريت نحو 111 جنيهًا، بينما بلغ سعر عبوة مارلبورو نحو 102 جنيه، وسجل سعر عبوة مارلبورو كرافتد نحو 79 جنيهًا، في حين بلغ سعر عبوة إل آند إم نحو 82 جنيهًا، وتراوح سعر عبوة ونستون بين 65 و73 جنيهًا حسب النوع.

وتتفق الأسعار الواردة لميريت ومارلبورو وإل آند إم مع قوائم أسعار منشورة اليوم الخميس، والتي تضمنت أيضًا منتجات أخرى من العلامات التجارية المستوردة.



كم سعر ميريت ومارلبورو اليوم؟

بلغ سعر عبوة ميريت نحو 111 جنيهًا اليوم الخميس، بينما سجلت عبوة مارلبورو نحو 102 جنيه، ووصل سعر مارلبورو كرافتد إلى نحو 79 جنيهًا، في حين بلغ سعر إل آند إم نحو 82 جنيهًا.

أما سجائر ونستون، فجاء سعرها بين 65 و73 جنيهًا حسب النوع، وفق البيانات الواردة في القائمة محل التقرير، وتأتي هذه الأسعار ضمن أبرز أسعار السجائر المستوردة التي يزداد البحث عنها من جانب المستهلكين.



ما أسعار التبغ المسخن اليوم الخميس؟

تتضمن قائمة أسعار التبغ المسخن اليوم الخميس منتجات «HEETS Selections» و«HEETS Dimensions» و«TEREA»، حيث وصلت أسعار التبغ المُسخن «HEETS Selections» بأنواعها إلى 82 جنيهًا في مصر، بينما وصلت أسعار التبغ المُسخن «HEETS Dimensions» بأنواعها إلى 69 جنيهًا للعبوة، في حين بلغ سعر التبغ المُسخن «TEREA» بأنواعه نحو 87 جنيهًا للعبوة، وفق الأرقام الواردة في النص محل التقرير.

وتجدر الإشارة إلى أن القوائم المنشورة اليوم تتضمن اختلافًا في بعض مسميات وأسعار منتجات التبغ المسخن مقارنة بهذه الأرقام، لذلك تم الإبقاء هنا على الأرقام والمعلومات الواردة في النص الأصلي دون تبديل أو تعديل، التزامًا بطلب الحفاظ عليها كما هي.



هل استقرت أسعار السجائر اليوم الخميس؟

يفيد النص محل التقرير بأن استقرار أسعار السجائر يأتي في ظل ثبات نسبي بحركة الإمدادات الخاصة بالتبغ الخام ومستلزمات الإنتاج، إلى جانب انتظام منظومة التوزيع الرسمية التي تحدد الأسعار النهائية للمستهلك، وهو ما ساهم في الحد من أي تغيرات مفاجئة داخل السوق خلال الفترة الحالية.

وتشير تغطيات منشورة اليوم إلى وجود اهتمام واسع بأسعار السجائر المحلية والمستوردة ومنتجات التبغ المسخن، مع استمرار متابعة المستهلكين للأسعار المعلنة للعبوات المختلفة.



ما أسعار السجائر المحلية والمستوردة التي يبحث عنها المستهلكون؟

تتركز عمليات البحث حول أسعار كليوباترا بمختلف أنواعها، وبوسطن وبلومنت، ومونديال، إلى جانب ميريت ومارلبورو ومارلبورو كرافتد وإل آند إم ووينستون، وكذلك منتجات التبغ المسخن «HEETS Selections» و«HEETS Dimensions» و«TEREA».

وتساعد متابعة قوائم الأسعار المعلنة المستهلك على التعرف على السعر المرتبط بكل نوع قبل الشراء، خاصة مع اختلاف أسعار المنتجات المحلية والمستوردة ومنتجات التبغ المسخن، واستمرار تحديث القوائم التي تنشرها الشركات والمصادر الصحفية المتخصصة في متابعة السوق.

وبذلك تشمل قائمة أسعار السجائر اليوم الخميس 1 أكتوبر 2026 مجموعة من الأنواع المحلية عند مستوى 48 جنيهًا، بينما تبلغ أسعار السجائر المستوردة الواردة في القائمة 111 جنيهًا لميريت، و102 جنيه لمارلبورو، و79 جنيها لمارلبورو كرافتد، و82 جنيها لإل آند إم، وتتراوح أسعار ونستون بين 65 و73 جنيهًا حسب النوع، إلى جانب أسعار التبغ المسخن الواردة في القائمة.