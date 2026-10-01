قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أول تعليق من إيران على تصريحات رئيس وزراء بريطانيا بشأن ضلوع طهران في حادث فيرفورد
مكالمات فيديو وصور.. سقوط مبتز الفتيات في قبضة الأمن بكفر الشيخ
التضامن: منظومة متكاملة للرعاية والحماية والتمكين وتعزيز جودة حياة كبار السن
الأرصاد تكشف الأسرار الجوية للفصول الأربعة بدءا من حرارة الصيف حتى أمطار الشتاء
برشلونة وفيزبريم في نهائي كأس العالم للأندية لكرة اليد
ارتدوا ملابس مناسبة ليلا.. انخفاض جديد بـ «الحرارة» وسقوط أمطار متفرقة اليوم
باكستان تعلن تدمير قاعدتين للإرهابيين في أفغانستان وتقتل 22 منهم
مفاجأة مدوية.. ماذا حدث في عينة رمضان صبحي؟.. حيثيات الحكم تكشف التفاصيل
الهلال الأحمر المصري يقدم الدعم للأشقاء الفلسطينيين بمستشفيات المنوفية
اليوم.. الأهلي والزمالك في مواجهة مصرية على برونزية كأس العالم للأندية لكرة اليد
ولا جنيه زيادة.. إعلامي يكشف موقف الأهلي من تجديد هاني وياسر
بعد أكثر من 30 عامًا.. علي الحجار يعلن اعتذاره عن مهرجان الموسيقى العربية ويكشف السبب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

تبدأ من 48 جنيها.. أسعار السجائر اليوم الخميس 1 أكتوبر

اسعار السجائر اليوم
اسعار السجائر اليوم
رشا عوني

يبحث المواطنون عن الاخبار الخدمية بشكل يومي ومنها أسعار السجائر اليوم الخميس سواء المحلية او المستوردة ، و أسعارها في الأسواق بعد آخر زيادة أعلنتها الشركات منذ أشهر وهي المعمول بها حتى الآن.

السعر مطبوع على العبوة

ويُنصح المستهلك بمراجعة السعر المطبوع على العبوة قبل إتمام عملية الشراء، والاستفادة من رمز الاستجابة السريعة «QR Code» عندما يكون متاحًا للتحقق من السعر الرسمي، خاصة مع إمكانية وجود فروق بين السعر المعلن والسعر الذي يطلبه بعض منافذ البيع.

أسعار السجائر المحلية اليوم الخميس 

ـ سجل سعر كليوباترا كينج سايز اليوم الأربعاء نحو 48 جنيهًا

ـ سجل سعر كليوباترا سوفت كوين اليوم الأربعاء نحو 48 جنيهًا

ـ سجل سعر كليوباترا بوكس اليوم نحو الأربعاء نحو 48 جنيهًا

ـ سجل سعر كليوباترا بلاك ليبول اليوم الأربعاء نحو 48 جنيهًا

ـ سجل سعر كليوباترا سوبر اليوم الأربعاء نحو 48 جنيهًا

ـ سجل سعر بوسطن وبلومنت اليوم الأربعاء نحو 48 جنيهًا

ـ سجل سعر مونديال بجميع أنواعه اليوم الأربعاء نحو 48 جنيهًا

ـ سجل سعر مونديال سويتش منتول وبلو بيري اليوم الأربعاء نحو 48 جنيهًا

ـ سجل سعر مونديال «أحمر - أصفر - سيلفر» اليوم الأربعاء نحو 48 جنيهًا

ـ سجل سعر ماتوسيان اليوم الأربعاء نحو 48 جنيهًا

أسعار السجائر المستوردة اليوم الخميس 

ـ بلغ سعر عبوة ميريت نحو 111 جنيهًا.

ـ بلغ سعر عبوة مارلبورو نحو 102 جنيهًا.

ـ بلغ سعر عبوة مارلبورو كرافتد نحو 79 جنيها.

ـ بلغ سعر عبوة إل آند إم نحو 82 جنيها.

ـ بلغ سعر عبوة دافيدوف نحو 102 جنيهًا.

ـ بلغ سعر عبوة ونستون نحو بين 65 و73 جنيهًا حسب النوع.

أسعار التبغ المسخن اليوم الخميس

ـ وصلت أسعار التبغ المُسخن «HEETS Selections» بأنواعها إلى 82 جنيهًا في مصر.

ـ وصلت أسعار التبغ المُسخن «HEETS Dimensions» بأنواعها إلى 69 جنيهًا للعبوة.

ـ بينما بلغ سعر التبغ المُسخن «TEREA» بأنواعه نحو 87 جنيهًا للعبوة.

أسعار السجائر في الشركة الشرقية للدخان اليوم 

تسجل أسعار سجائر الشركة الشرقية للدخان إيسترن كومباني استقرارًا رسمياً وفقاً لآخر قائمة معتمدة للمستهلك: 

  • كليوباترا بوكس أبيض / سوفت كوين: 48 جنيهاً.
  • كليوباترا سوبر ستار: 48 جنيهاً.
  • مونديال (لايت / أزرق / أحمر): 48 جنيهاً.
  • مونديال سويتش (منتول / بلو بيري): 44 جنيهاً.
  • كليوباترا بلاك ليبول: 44 جنيهاً.
  • بوسطن / بلمونت: 44 جنيهاً.
  • كليوباترا بوكس (عبوة 10 سجائر): 27 جنيهاً.
  • فايسروي / بال مال: 60 جنيهاً. 
اسعار السجائر اليوم اسعار سجائر كليوباترا اسعار سجائر LM ارتفاع السجائر اليوم اسعار السجائر في الشركة الشرقية للدخان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية تنشر حركة التعيينات القضائية الجديدة بمجلس الدولة.. (المنشور الكامل)

آبي أحمد

سماء أديس أبابا تحت التهديد.. قرار مفاجئ من المخابرات الإثيوبية بعد هجوم قاعدة بيشوفتو

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الخميس.. كم يصل سعر الكيلو؟

الطماطم

هتوصل 40 جنيهًا.. الفلاحين تحذر من ارتفاع أسعار الطماطم فى هذا الموعد| خاص

أرشيفية

«لا يمكن فرض التطبيع».. رسالة سعودية حازمة لإسرائيل بعد أزمة «فلاي دبي»

محمد ثروت

محمد ثروت يُعلن انسحابه من مهرجان الموسيقى العربية: لن أشارك في إهانة الفن المصري

منتخب مصر

بداية النهاية رفض الانتقاد.. ميدو يوجه رسالة إلى حسام حسن بعد أحداث معسكر المنتخب

استمارة الشهادة الإعدادية 2027

رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2027 .. اضغط هنا

ترشيحاتنا

جانب من الاجتماع

رئيس جامعة مدينة السادات يشيد بإنجازات الطلاب في أسبوع شباب الجامعات الرابع عشر

محافظ الغربية

محافظ الغربية: ملتقى مصنعي الأغذية استكمالًا لنهج دعم التكتلات الاقتصادية والقرى المنتجة

العمدة وفائي مكادي

عمدة السرارية: محافظ المنيا أعطاني دفعة وطمأنينة خلال حديثي أمام الرئيس السيسي

بالصور

عين الجمل.. ماذا يحدث لجسمك عند تناوله بانتظام؟

فوائد عين الجمل
فوائد عين الجمل
فوائد عين الجمل

فورد تكشف موستانج Dark Horse SC.. سوبر تشارج V8 بقوة 795 حصانا

فورد موستانج Dark Horse SC
فورد موستانج Dark Horse SC
فورد موستانج Dark Horse SC

فوائد التوت الأزرق.. فاكهة صغيرة تعالج أمراضا خطيرة

فوائد التوت الأزرق
فوائد التوت الأزرق
فوائد التوت الأزرق

طريقة عمل الطماطم المجففة فى المنزل.. وصفة سهلة بطعم مميز

طريقة عمل الطماطم المجففة فى المنزل
طريقة عمل الطماطم المجففة فى المنزل
طريقة عمل الطماطم المجففة فى المنزل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد