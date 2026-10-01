تبدأ من 48 جنيها.. أسعار السجائر اليوم الخميس 1 أكتوبر

يبحث المواطنون عن الاخبار الخدمية بشكل يومي ومنها أسعار السجائر اليوم الخميس سواء المحلية او المستوردة ، و أسعارها في الأسواق بعد آخر زيادة أعلنتها الشركات منذ أشهر وهي المعمول بها حتى الآن.

السعر مطبوع على العبوة

ويُنصح المستهلك بمراجعة السعر المطبوع على العبوة قبل إتمام عملية الشراء، والاستفادة من رمز الاستجابة السريعة «QR Code» عندما يكون متاحًا للتحقق من السعر الرسمي، خاصة مع إمكانية وجود فروق بين السعر المعلن والسعر الذي يطلبه بعض منافذ البيع.

أسعار السجائر المحلية اليوم الخميس

ـ سجل سعر كليوباترا كينج سايز اليوم الأربعاء نحو 48 جنيهًا

ـ سجل سعر كليوباترا سوفت كوين اليوم الأربعاء نحو 48 جنيهًا

ـ سجل سعر كليوباترا بوكس اليوم نحو الأربعاء نحو 48 جنيهًا

ـ سجل سعر كليوباترا بلاك ليبول اليوم الأربعاء نحو 48 جنيهًا

ـ سجل سعر كليوباترا سوبر اليوم الأربعاء نحو 48 جنيهًا

ـ سجل سعر بوسطن وبلومنت اليوم الأربعاء نحو 48 جنيهًا

ـ سجل سعر مونديال بجميع أنواعه اليوم الأربعاء نحو 48 جنيهًا

ـ سجل سعر مونديال سويتش منتول وبلو بيري اليوم الأربعاء نحو 48 جنيهًا

ـ سجل سعر مونديال «أحمر - أصفر - سيلفر» اليوم الأربعاء نحو 48 جنيهًا

ـ سجل سعر ماتوسيان اليوم الأربعاء نحو 48 جنيهًا

أسعار السجائر المستوردة اليوم الخميس

ـ بلغ سعر عبوة ميريت نحو 111 جنيهًا.

ـ بلغ سعر عبوة مارلبورو نحو 102 جنيهًا.

ـ بلغ سعر عبوة مارلبورو كرافتد نحو 79 جنيها.

ـ بلغ سعر عبوة إل آند إم نحو 82 جنيها.

ـ بلغ سعر عبوة دافيدوف نحو 102 جنيهًا.

ـ بلغ سعر عبوة ونستون نحو بين 65 و73 جنيهًا حسب النوع.

أسعار التبغ المسخن اليوم الخميس

ـ وصلت أسعار التبغ المُسخن «HEETS Selections» بأنواعها إلى 82 جنيهًا في مصر.

ـ وصلت أسعار التبغ المُسخن «HEETS Dimensions» بأنواعها إلى 69 جنيهًا للعبوة.

ـ بينما بلغ سعر التبغ المُسخن «TEREA» بأنواعه نحو 87 جنيهًا للعبوة.

أسعار السجائر في الشركة الشرقية للدخان اليوم

تسجل أسعار سجائر الشركة الشرقية للدخان إيسترن كومباني استقرارًا رسمياً وفقاً لآخر قائمة معتمدة للمستهلك: