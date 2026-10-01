أمريكا.. إحباط مخطط لمهاجمة مبنى الكابيتول في مدينة أوستن

أعلنت إدارة السلامة العامة بولاية تكساس الأمريكية إحباط مخططا لمهاجمة مبنى الكابيتول في مدينة أوستن في وقت متأخر من مساء الأمس .

ووفق البيان الصادر إدارة السلامة العامة بولاية تكساس الأمريكية ؛ فقد تم القبض على بيني كالديرا، 40 عامًا، من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي حيث تم الزج به في سجن مقاطعة بيكسار بتهمة التخطيط للهجوم على مبنى الكابيتول الولائي في تكساس.



وإختتمت إدارة السلامة العامة بولاية تكساس الأمريكية بيانها بالقول: ستواصل إدارة السلامة العامة زيادة الوجود في الكابيتول التكساسي ونشجع جميع التكساسيين على البقاء يقظين.