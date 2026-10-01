قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خلال الليل.. روسيا تنجح في إسقاط 330 طائرة مسيرة أوكرانية
أول تعليق من إيران على تصريحات رئيس وزراء بريطانيا بشأن ضلوع طهران في حادث فيرفورد
مكالمات فيديو وصور.. سقوط مبتز الفتيات في قبضة الأمن بكفر الشيخ
التضامن: منظومة متكاملة للرعاية والحماية والتمكين وتعزيز جودة حياة كبار السن
الأرصاد تكشف الأسرار الجوية للفصول الأربعة بدءا من حرارة الصيف حتى أمطار الشتاء
برشلونة وفيزبريم في نهائي كأس العالم للأندية لكرة اليد
ارتدوا ملابس مناسبة ليلا.. انخفاض جديد بـ «الحرارة» وسقوط أمطار متفرقة اليوم
باكستان تعلن تدمير قاعدتين للإرهابيين في أفغانستان وتقتل 22 منهم
مفاجأة مدوية.. ماذا حدث في عينة رمضان صبحي؟.. حيثيات الحكم تكشف التفاصيل
الهلال الأحمر المصري يقدم الدعم للأشقاء الفلسطينيين بمستشفيات المنوفية
اليوم.. الأهلي والزمالك في مواجهة مصرية على برونزية كأس العالم للأندية لكرة اليد
ولا جنيه زيادة.. إعلامي يكشف موقف الأهلي من تجديد هاني وياسر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

التجاري الدولي يعيد اكتشاف «برديات آدم حنين».. رحلة فنية تستحضر روح مصر القديمة بلغة معاصرة

بردى
بردى
أحمد عبد القوى

يقدم البنك التجاري الدولي CIB تجربة ثقافية وفنية مميزة من خلال كتاب «Papyrus – بردي» للفنان المصري الكبير الراحل  آدم حنين، في إصدار يوثق أحد أكثر الجوانب خصوصية في مسيرته التشكيلية، ويكشف كيف تحولت ورقة البردي من مادة ارتبطت بالحضارة المصرية القديمة إلى مساحة للإبداع المعاصر تحمل بصمة أحد أبرز الفنانين المصريين.

ويكتسب الكتاب أهميته من كونه لا يقدم مجرد مجموعة من أعمال آدم حنين، وإنما يفتح نافذة على رحلة فنية طويلة، تتداخل فيها الهوية المصرية مع التجريب والحداثة، من خلال دراسة للناقد محمود الريباوي تتتبع علاقة الفنان بالبردي وتطور تجربته عبر مراحل مختلفة من حياته.

ولد آدم حنين في القاهرة عام 1929، ودرس النحت في مدرسة الفنون الجميلة وتخرج عام 1953، قبل أن تقوده رحلته الفنية إلى الأقصر وصعيد مصر، حيث اقترب بصورة مباشرة من الفن المصري القديم، ثم إلى باريس التي انتقل إليها عام 1971، لتبدأ مرحلة جديدة من الاحتكاك بالفن العالمي والبحث عن لغة فنية خاصة.

والمفارقة أن انتقاله إلى أوروبا لم يبعده عن جذوره المصرية، بل دفعه إلى إعادة اكتشافها. وفي منتصف السبعينيات بدأ حنين الرسم على ورق البردي، مستخدمًا الألوان الطبيعية والصمغ العربي، لتتحول التجربة بمرور السنوات إلى أحد المكونات الأساسية في مشروعه الفني.

لم يستخدم آدم حنين البردي بوصفه مجرد سطح للرسم، ولم يحاول إعادة إنتاج الفن الفرعوني، بل استثمر طبيعة المادة نفسها، بما تحمله من لون وملمس وألياف وحواف غير منتظمة، وجعلها عنصرًا أصيلًا داخل العمل.

وتكشف الأعمال التي يعرضها الكتاب عالمًا تتجاور داخله الطيور والأسماك والحيوانات والأشكال البشرية مع الدوائر والمثلثات والخطوط والعلامات، قبل أن يعيد الفنان اختزالها وتحويلها إلى مفردات بصرية تبدو أحيانًا وكأنها آتية من زمن بعيد، بينما تنتمي في بنائها إلى الفن الحديث.

وتبرز لوحة «رموز» المنجزة في باريس عام 1977 نموذجًا واضحًا لهذه اللغة، إذ تتوزع العلامات والأشكال على سطح البردي دون أن تقدم حكاية مباشرة، بينما يقدم عمل «النيل» عام 1978 رؤية مختلفة للنهر، لا تعتمد على تصويره واقعيًا بقدر ما تستحضر حضوره وذاكرته من خلال الخطوط والمساحات والإيقاع البصري.

ويكشف الكتاب كذلك أن الطيور كانت من المفردات المتكررة في عالم آدم حنين، إلى جانب الحيوانات والرموز والأشكال الهندسية، في تجربة تستفيد من قدرة الفن المصري القديم على الاختزال، لكنها لا تستنسخه.

وهنا تتجلى إحدى أهم قيم التجربة التي يعيد البنك التجاري الدولي تقديمها للقارئ؛ فآدم حنين يطرح نموذجًا لكيفية التعامل مع التراث باعتباره مصدرًا للإبداع وليس قالبًا للتقليد، وكيف يمكن للفنان أن يكون شديد الارتباط بجذوره وفي الوقت نفسه جزءًا من حركة الفن المعاصر.

وتتجاوز قيمة إصدار «بردي» حدود التوثيق الفني، ليصبح قراءة في علاقة الفنان المصري بذاكرته وهويته، وفي قدرة مادة يعود تاريخها إلى آلاف السنين على اكتساب حياة جديدة.

ومن خلال هذا الإصدار، يضع البنك التجاري الدولي تجربة آدم حنين أمام أجيال جديدة من القراء والمهتمين بالفن، في مساحة تجمع بين التوثيق والثقافة والفن، وتعيد تقديم واحد من أهم الفنانين المصريين من زاوية مختلفة؛ فنان حمل مصر معه إلى العالم، ثم أعاد قراءة تاريخها على ورقة بردي بلغة تنتمي إلى عصره.

كتاب ادم حنين بردى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية تنشر حركة التعيينات القضائية الجديدة بمجلس الدولة.. (المنشور الكامل)

آبي أحمد

سماء أديس أبابا تحت التهديد.. قرار مفاجئ من المخابرات الإثيوبية بعد هجوم قاعدة بيشوفتو

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الخميس.. كم يصل سعر الكيلو؟

الطماطم

هتوصل 40 جنيهًا.. الفلاحين تحذر من ارتفاع أسعار الطماطم فى هذا الموعد| خاص

أرشيفية

«لا يمكن فرض التطبيع».. رسالة سعودية حازمة لإسرائيل بعد أزمة «فلاي دبي»

محمد ثروت

محمد ثروت يُعلن انسحابه من مهرجان الموسيقى العربية: لن أشارك في إهانة الفن المصري

منتخب مصر

بداية النهاية رفض الانتقاد.. ميدو يوجه رسالة إلى حسام حسن بعد أحداث معسكر المنتخب

استمارة الشهادة الإعدادية 2027

رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2027 .. اضغط هنا

ترشيحاتنا

حلمي طولان

حلمي طولان: إدارة الزمالك اللي مش قادرة تحافظ على لاعبيها تمشي

صالح وهاني

الأرقام مش حقيقية.. صالح جمعة يكشف مفاجأة بشأن طلبات محمد هاني المالية مع الأهلي

كالوشا

يا مسهل قربت.. كالوشا مدافع إنبي يلمح بإمكانية انتقاله إلى الأهلي

بالصور

عين الجمل.. ماذا يحدث لجسمك عند تناوله بانتظام؟

فوائد عين الجمل
فوائد عين الجمل
فوائد عين الجمل

فورد تكشف موستانج Dark Horse SC.. سوبر تشارج V8 بقوة 795 حصانا

فورد موستانج Dark Horse SC
فورد موستانج Dark Horse SC
فورد موستانج Dark Horse SC

فوائد التوت الأزرق.. فاكهة صغيرة تعالج أمراضا خطيرة

فوائد التوت الأزرق
فوائد التوت الأزرق
فوائد التوت الأزرق

طريقة عمل الطماطم المجففة فى المنزل.. وصفة سهلة بطعم مميز

طريقة عمل الطماطم المجففة فى المنزل
طريقة عمل الطماطم المجففة فى المنزل
طريقة عمل الطماطم المجففة فى المنزل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد