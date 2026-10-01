قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خلال الليل.. روسيا تنجح في إسقاط 330 طائرة مسيرة أوكرانية
أول تعليق من إيران على تصريحات رئيس وزراء بريطانيا بشأن ضلوع طهران في حادث فيرفورد
مكالمات فيديو وصور.. سقوط مبتز الفتيات في قبضة الأمن بكفر الشيخ
التضامن: منظومة متكاملة للرعاية والحماية والتمكين وتعزيز جودة حياة كبار السن
الأرصاد تكشف الأسرار الجوية للفصول الأربعة بدءا من حرارة الصيف حتى أمطار الشتاء
برشلونة وفيزبريم في نهائي كأس العالم للأندية لكرة اليد
ارتدوا ملابس مناسبة ليلا.. انخفاض جديد بـ «الحرارة» وسقوط أمطار متفرقة اليوم
باكستان تعلن تدمير قاعدتين للإرهابيين في أفغانستان وتقتل 22 منهم
مفاجأة مدوية.. ماذا حدث في عينة رمضان صبحي؟.. حيثيات الحكم تكشف التفاصيل
الهلال الأحمر المصري يقدم الدعم للأشقاء الفلسطينيين بمستشفيات المنوفية
اليوم.. الأهلي والزمالك في مواجهة مصرية على برونزية كأس العالم للأندية لكرة اليد
ولا جنيه زيادة.. إعلامي يكشف موقف الأهلي من تجديد هاني وياسر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

برشلونة وفيزبريم في نهائي كأس العالم للأندية لكرة اليد

نهائى كأس العالم للأندية لليد
نهائى كأس العالم للأندية لليد
رباب الهواري

تتجه أنظار جماهير كرة اليد حول العالم، مساء اليوم الخميس، إلى الصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة في مصر، لمتابعة المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد، والتي تجمع بين برشلونة الإسباني وفيزبريم المجري، في مواجهة مرتقبة تشهد حضورًا مصريًا لافتًا داخل الفريقين.

موعد مباراة برشلونة وفيزبريم

من المقرر أن تقام مباراة برشلونة الإسباني وفيزبريم المجري في نهائي كأس العالم للأندية لكرة اليد، مساء اليوم الخميس، على الصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وسط اهتمام جماهيري كبير بالمواجهة التي تحدد بطل النسخة الحالية من البطولة.

وتحظى المباراة بأهمية خاصة لدى الجماهير المصرية، في ظل وجود خمسة لاعبين مصريين ضمن صفوف الفريقين المتنافسين على اللقب العالمي.

خمسة مصريين في النهائي

يضم فريق فيزبريم المجري أربعة لاعبين مصريين، وهم علي زين، وأحمد عادل، وأحمد هشام دودو، ويحيى الدرع، بينما يوجد المصري سيف الدرع ضمن صفوف برشلونة الإسباني.

ويمثل هذا الحضور المصري اللافت إضافة خاصة للمباراة النهائية، حيث سيكون هناك خمسة لاعبين من مصر في صراع مباشر على التتويج بكأس العالم للأندية لكرة اليد.

ويسعى لاعبو فيزبريم المصريون إلى قيادة فريقهم نحو حصد اللقب، في الوقت الذي يأمل فيه سيف الدرع في تحقيق البطولة مع برشلونة، لتشهد المواجهة المرتقبة منافسة مصرية خاصة إلى جانب الصراع بين الفريقين على الكأس.

وتستضيف مصر منافسات بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد، وسط حضور جماهيري ومتابعة كبيرة، وتأتي المباراة النهائية لتكون مسك ختام البطولة، في مواجهة تجمع أحد أبرز أندية كرة اليد الأوروبية أمام منافسه المجري، على أرض العاصمة الإدارية الجديدة.

وتترقب الجماهير المصرية انطلاق اللقاء لمتابعة المواجهة النهائية والاستمتاع بمشاركة اللاعبين المصريين الخمسة، الذين يطمح كل منهم إلى التتويج باللقب العالمي ورفع كأس البطولة في ختام المنافسات

كأس العالم للأندية لليد برشلونة اخبار الرياضة علي زين يحيي الدرع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية تنشر حركة التعيينات القضائية الجديدة بمجلس الدولة.. (المنشور الكامل)

آبي أحمد

سماء أديس أبابا تحت التهديد.. قرار مفاجئ من المخابرات الإثيوبية بعد هجوم قاعدة بيشوفتو

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الخميس.. كم يصل سعر الكيلو؟

الطماطم

هتوصل 40 جنيهًا.. الفلاحين تحذر من ارتفاع أسعار الطماطم فى هذا الموعد| خاص

أرشيفية

«لا يمكن فرض التطبيع».. رسالة سعودية حازمة لإسرائيل بعد أزمة «فلاي دبي»

محمد ثروت

محمد ثروت يُعلن انسحابه من مهرجان الموسيقى العربية: لن أشارك في إهانة الفن المصري

منتخب مصر

بداية النهاية رفض الانتقاد.. ميدو يوجه رسالة إلى حسام حسن بعد أحداث معسكر المنتخب

استمارة الشهادة الإعدادية 2027

رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2027 .. اضغط هنا

ترشيحاتنا

الدكتور علي جمعة

الباقيات الصالحات.. علي جمعة يوضح سر فضلها وما يبقى للإنسان بعد موته

الأزهر الشريف

أمين البحوث الإسلاميَّة: واعظ الأزهر شريك أساسي في بناء الوعي

الصلاة بالحذاء

هل يجوز دخول المسجد بالحذاء لذوي الاحتياجات؟.. أمين الفتوى يجيب

بالصور

عين الجمل.. ماذا يحدث لجسمك عند تناوله بانتظام؟

فوائد عين الجمل
فوائد عين الجمل
فوائد عين الجمل

فورد تكشف موستانج Dark Horse SC.. سوبر تشارج V8 بقوة 795 حصانا

فورد موستانج Dark Horse SC
فورد موستانج Dark Horse SC
فورد موستانج Dark Horse SC

فوائد التوت الأزرق.. فاكهة صغيرة تعالج أمراضا خطيرة

فوائد التوت الأزرق
فوائد التوت الأزرق
فوائد التوت الأزرق

طريقة عمل الطماطم المجففة فى المنزل.. وصفة سهلة بطعم مميز

طريقة عمل الطماطم المجففة فى المنزل
طريقة عمل الطماطم المجففة فى المنزل
طريقة عمل الطماطم المجففة فى المنزل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد