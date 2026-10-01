برشلونة وفيزبريم في نهائي كأس العالم للأندية لكرة اليد

تتجه أنظار جماهير كرة اليد حول العالم، مساء اليوم الخميس، إلى الصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة في مصر، لمتابعة المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد، والتي تجمع بين برشلونة الإسباني وفيزبريم المجري، في مواجهة مرتقبة تشهد حضورًا مصريًا لافتًا داخل الفريقين.

موعد مباراة برشلونة وفيزبريم

من المقرر أن تقام مباراة برشلونة الإسباني وفيزبريم المجري في نهائي كأس العالم للأندية لكرة اليد، مساء اليوم الخميس، على الصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وسط اهتمام جماهيري كبير بالمواجهة التي تحدد بطل النسخة الحالية من البطولة.

وتحظى المباراة بأهمية خاصة لدى الجماهير المصرية، في ظل وجود خمسة لاعبين مصريين ضمن صفوف الفريقين المتنافسين على اللقب العالمي.

خمسة مصريين في النهائي

يضم فريق فيزبريم المجري أربعة لاعبين مصريين، وهم علي زين، وأحمد عادل، وأحمد هشام دودو، ويحيى الدرع، بينما يوجد المصري سيف الدرع ضمن صفوف برشلونة الإسباني.

ويمثل هذا الحضور المصري اللافت إضافة خاصة للمباراة النهائية، حيث سيكون هناك خمسة لاعبين من مصر في صراع مباشر على التتويج بكأس العالم للأندية لكرة اليد.

ويسعى لاعبو فيزبريم المصريون إلى قيادة فريقهم نحو حصد اللقب، في الوقت الذي يأمل فيه سيف الدرع في تحقيق البطولة مع برشلونة، لتشهد المواجهة المرتقبة منافسة مصرية خاصة إلى جانب الصراع بين الفريقين على الكأس.

وتستضيف مصر منافسات بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد، وسط حضور جماهيري ومتابعة كبيرة، وتأتي المباراة النهائية لتكون مسك ختام البطولة، في مواجهة تجمع أحد أبرز أندية كرة اليد الأوروبية أمام منافسه المجري، على أرض العاصمة الإدارية الجديدة.

وتترقب الجماهير المصرية انطلاق اللقاء لمتابعة المواجهة النهائية والاستمتاع بمشاركة اللاعبين المصريين الخمسة، الذين يطمح كل منهم إلى التتويج باللقب العالمي ورفع كأس البطولة في ختام المنافسات