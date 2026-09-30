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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد تعديلها.. الموعد الجديد لمواجهة الأهلي والزمالك على برونزية مونديال اليد

يد الزمالك
يد الزمالك
محمد سمير

تتجه أنظار جماهير كرة اليد المصرية، غدًا الخميس، إلى مواجهة مرتقبة بين الأهلي والزمالك، في مباراة تحديد صاحب الميدالية البرونزية ببطولة العالم للأندية، المقامة حاليًا بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتقرر تعديل موعد المباراة، لتقام في السادسة والنصف مساءً بدلًا من الخامسة والنصف، ضمن منافسات اليوم الأخير من البطولة.

مواعيد مباريات اليوم الختامي

وتبدأ مواجهات الخميس بمباراة منتدى درب سلطان المغربي أمام برقان الكويتي في الواحدة والنصف ظهرًا، لتحديد المركزين السابع والثامن.

وفي الرابعة مساءً، يلتقي فوكس برلين الألماني مع بينيروس البرازيلي، في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس.

ويأتي الديربي المصري بين الأهلي والزمالك في السادسة والنصف مساءً، قبل أن تختتم منافسات البطولة بالمباراة النهائية التي تجمع برشلونة الإسباني وفيزبريم المجري في التاسعة مساءً.

الأهلي يحلم ببرونزية جديدة

وحجز الأهلي بطاقة اللعب على الميدالية البرونزية بعدما أنهى منافسات المجموعة الثانية في المركز الثاني.

وافتتح الفريق الأحمر مشواره بالفوز على برقان الكويتي بنتيجة 35-17، قبل أن يتلقى الخسارة أمام فيزبريم المجري بنتيجة 31-23، ثم استعاد توازنه وحقق فوزًا مهمًا على فوكس برلين الألماني بنتيجة 30-27، ليضمن التأهل إلى مباراة تحديد المركز الثالث.

الزمالك يتأهل بعد انتصار مثير

على الجانب الآخر، وصل الزمالك إلى مواجهة البرونزية بعدما تغلب على بينيروس البرازيلي بنتيجة 28-27 في ختام مشواره بالمجموعة.

وكان الفريق الأبيض قد استهل مشاركته بفوز كبير على منتدى درب سلطان المغربي بنتيجة 42-17، قبل أن يخسر أمام برشلونة الإسباني بنتيجة 39-29، ليحسم تأهله إلى مباراة المركز الثالث.

وتحمل مواجهة الأهلي والزمالك أهمية خاصة للفريقين، حيث يسعى كل منهما لإنهاء مشاركته في مونديال الأندية بالصعود إلى منصة التتويج وحصد الميدالية البرونزية.

الأهلي والزمالك برونزية مونديال اليد مونديال اليد الأهلي الزمالك

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