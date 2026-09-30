إبراهيم عادل يفلت من الأهلي.. نورشيلاند يضع خطة جديدة لمستقبل نجم مصر.. ايه الحكاية ؟

لم يعد اسم إبراهيم عادل مرتبطًا فقط بمحاولات الأهلي الحصول على خدماته بعدما بدأت تجربة الجناح المصري مع نورشيلاند الدنماركي تأخذ مسارًا مختلفًا يضع اللاعب أمام مشروع أوروبي طويل المدى ويجعل مهمة القلعة الحمراء في استعادته إلى الدوري المصري أكثر صعوبة.

التطور الأبرز في ملف إبراهيم عادل جاء من داخل نورشيلاند نفسه بعدما كشف فليمنغ بيدرسن المدير الرياضي للنادي الدنماركي عن الرؤية التي وضعها ناديه للاعب مؤكدًا أن الخطة الحالية لا تتضمن الاستغناء عنه في المستقبل القريب وإنما الاحتفاظ به لعدة سنوات قبل التفكير في انتقاله إلى أحد أندية الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى.

وتعكس تصريحات المسؤول الدنماركي أن إبراهيم عادل لم يعد بالنسبة إلى نورشيلاند مجرد لاعب تم التعاقد معه لتقديم الإضافة الفنية وإنما أصبح جزءًا من مشروع استثماري وفني يسعى النادي من خلاله إلى تطوير اللاعب ثم تسويقه على مستوى أكبر داخل أوروبا.

الأهلي يواجه طريقًا مختلفًا

ارتبط اسم إبراهيم عادل بالأهلي في أكثر من مناسبة وكانت الاتصالات قد تكررت بين النادي واللاعب ووكيله خلال فترة وجوده في الجزيرة الإماراتي في ظل رغبة القلعة الحمراء في الحصول على خدمات أحد أبرز الأجنحة المصريين في السنوات الأخيرة.

لكن انتقال اللاعب إلى نورشيلاند غيّر شكل المعادلة بالكامل.

ففي يناير 2026 انتقل إبراهيم عادل إلى النادي الدنماركي على سبيل الإعارة قادمًا من الجزيرة الإماراتي مع وجود بند يسمح لنورشيلاند بضمه نهائيًا وهو ما حدث بالفعل بعدما قرر النادي تفعيل بند الشراء عقب المستويات التي قدمها اللاعب.

وبذلك حصل نورشيلاند على عقد طويل الأمد مع اللاعب حتى عام 2029 ليغلق الباب أمام فكرة التعامل معه باعتباره محطة قصيرة قبل العودة سريعًا إلى مصر.

لماذا يتمسك نورشيلاند بإبراهيم عادل؟

المدير الرياضي لنورشيلاند وضع السبب بوضوح عندما تحدث عن تطور اللاعب منذ انتقاله إلى الدنمارك مشيرًا إلى أنه بدأ في التأقلم مع طريقة اللعب والثقافة الجديدة وأن مستواه يتحسن بصورة مستمرة مع زيادة مشاركاته.

وهنا تكمن أهمية التجربة بالنسبة إلى إبراهيم عادل؛ فاللاعب لا يحصل فقط على فرصة للعب في أوروبا وإنما يخوض تجربة تساعده على تطوير الجوانب الفنية والشخصية في بيئة مختلفة تمامًا عن الدوري المصري.

كما أشاد بيدرسن بشخصية اللاعب مؤكدًا انفتاحه على التعلم وعلاقته الجيدة بزملائه ورغبته في اكتساب المزيد من المعرفة.

وهي عوامل تمنح نورشيلاند سببًا إضافيًا للتمسك باللاعب خصوصًا أن فلسفة النادي تعتمد بدرجة كبيرة على تطوير المواهب ثم منحها فرصة الانتقال إلى مستويات أعلى.

تألق إبراهيم عادل يرفع سقف الطموحات

المفارقة أن تألق إبراهيم عادل مع منتخب مصر جاء في توقيت يصب بصورة أكبر في مصلحة مشروع نورشيلاند فالجناح المصري شارك بديلًا أمام جنوب السودان في الجولة الثانية من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2027 ونجح في تسجيل الهدف الثالث خلال الفوز بخماسية نظيفة بعدما دخل إلى الملعب في الدقيقة 49 قبل أن يهز الشباك بتسديدة قوية بقدمه اليسرى من خارج منطقة الجزاء.

ووصل اللاعب بذلك إلى 4 أهداف دولية مع منتخب مصر بعدما سبق له التسجيل أمام الرأس الأخضر وموريتانيا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025 إلى جانب هدفه أمام جيبوتي في تصفيات كأس العالم 2026.

ولا تتوقف مؤشرات التطور عند المنتخب الوطني إذ قدم إبراهيم عادل مردودًا هجوميًا جيدًا مع نورشيلاند ووصل إلى 4 أهداف و4 تمريرات حاسمة خلال الفترة الأخيرة ليؤكد أنه بدأ يترك بصمته في تجربته الأوروبية.

الأهلي أمام لاعب تتغير قيمته

في الوقت الذي ينظر فيه الأهلي إلى إبراهيم عادل باعتباره أحد الأسماء القادرة على دعم الخط الهجومي فإن نورشيلاند ينظر إليه من زاوية مختلفة تمامًا.

النادي الدنماركي يرى أن اللاعب ما زال في مرحلة التطور وأن استمرار وجوده في أوروبا لعدة سنوات يمكن أن يرفع مستواه وقيمته السوقية قبل أن يصبح الانتقال إلى أحد أندية الدوريات الكبرى خطوة طبيعية في مسيرته.

وهذا ما كشف عنه بيدرسن بشكل مباشر عندما أكد أن هدف نورشيلاند هو الاحتفاظ بإبراهيم عادل لبضع سنوات ثم بيعه إلى نادٍ كبير في أحد الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى.

وبالتالي فإن أي تحرك من الأهلي لضم اللاعب لن يكون أمام لاعب يبحث عن العودة إلى الدوري المصري وإنما أمام إدارة ترى أن مستقبل جناح منتخب مصر مرتبط في الأساس باستكمال رحلته الأوروبية.