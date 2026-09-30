شوبير يشيد بعودة إبراهيم عادل أمام جنوب السودان: خاسس وحركته خفيفة

أشاد الإعلامي أحمد شوبير بالمستوى الذي ظهر عليه إبراهيم عادل، لاعب منتخب مصر، خلال مواجهة جنوب السودان، مؤكدًا أن اللاعب استعاد جزءًا من مستواه البدني، وهو ما ظهر خلال مشاركته في المباراة.

وقال شوبير، خلال تصريحات إذاعية: «إحنا كان عندنا آمال وطموحات كبيرة جدًا على إبراهيم عادل في كأس العالم، لكنه كان زايد في الوزن شوية وكان بعيد عن فورمته شوية».

وأضاف: «لكن امبارح لقيته خاسس، ودي حاجة فرحتني جدًا جدًا، وكمان فرحت إنه سجل هدف وتسبب في الهدف الأخير، وحركته خفيفة في الملعب وده شيء جميل».

وحقق منتخب مصر فوزًا كاسحًا على جنوب السودان بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعت المنتخبين أمس الثلاثاء على ملعب جوبا الوطني، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027، المقرر إقامتها في كينيا وأوغندا وتنزانيا.

وساهم إبراهيم عادل في الانتصار الكبير، بعدما سجل أحد أهداف المنتخب المصري، وظهر بصورة مميزة خلال اللقاء.

منتخب مصر يتصدر المجموعة الثانية

ورفع منتخب مصر رصيده إلى 4 نقاط من مباراتين، ليتصدر المجموعة الثانية مؤقتًا، في انتظار نتيجة مباراة أنجولا ومالاوي المقرر إقامتها اليوم الأربعاء.

وجاء ترتيب المجموعة الثانية كالتالي:

- مصر: 4 نقاط.

- مالاوي: 3 نقاط.

- أنجولا: نقطة واحدة.

- جنوب السودان: دون نقاط.