محافظ الدقهلية يتابع جهود الطب البيطري والجهات المعنية في حملات مواجهة الكلاب الضالة بطلخا

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية جهود مديرية الطب البيطري والجهات المعنية في تكثيف الحملات للتعامل مع الكلاب الضالة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشارها بالشوارع، حفاظا على أرواح المواطنين وضمان سلامتهم.

يأتي ذلك في إطار الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين، وما رصده مركز الرصد التابع لإدارة العلاقات العامة والإعلام بديوان عام المحافظة، بشأن انتشار أعداد من الكلاب الضالة في عدد من المناطق، بما يمثل مصدرًا للقلق ويشكل تهديدًا لسلامة المواطنين، خاصة الأطفال وكبار السن، لا سيما خلال ساعات الليل وحتى الساعات الأولى من الصباح، فضلًا عن تزايد مطالب المواطنين بسرعة التدخل من جانب الجهات المعنية.

وشنت مديرية الطب البيطري بمركز ومدينة طلخا، تنفيذا للاستراتيجية الوطنية لمكافحة داء السعار والتحصين ضد الأمراض، وباستخدام سيارات المحافظة المجهزة، وبمشاركة الأطباء البيطريين والعمال المدربين، وبالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، بما يضمن تنفيذ أعمال الحملة وفق الإجراءات والضوابط المقررة.

وتلقى الحملات اليومية استحسانا وتفاعلا إيجابيا من المواطنين، الذين أعربوا عن تقديرهم لسرعة الاستجابة لشكواهم، مؤكدين أهمية استمرار هذه الحملات بصورة منتظمة.

وأكد المحافظ على استمرار حملات مواجهة الكلاب الضالة والحفاظ على سلامة المواطنين، وفق خطة تستهدف المناطق الأكثر تعرضا لانتشارها، مع إعطاء الأولوية للمناطق التي تشهد تكرارا لحالات العقر، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.