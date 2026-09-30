من بينهم طفل.. إصابة 3 أشخاص بجروح متفرقة في مشاجرة بإحدى قرى الدقهلية

أصيب 3 أشخاص من بينهم طفل بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وذلك إثر وقوع مشاجرة نشبت بالأسلحة البيضاء بقرية دماص التابعة لمركز ميت غمر، بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارًا من شرطة النجدة، بوقوع مشاجرة بقرية دماص التابعة لمركز ميت غمر.

انتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الحادث أسفر عن إصابة كل من: مدحت سمير فتحي، 23 عاما ، بجرح قطعي أسفل إبهام اليد اليسرى، وجرح قطعي آخر بالإصبع الرابع باليد اليمنى، وكدمات بالوحه ومحمود الشربيني عطية، 18 عاما ، بجرحين قطعين بفروة الرأس طول كل منهما 2سم، وجرح بالأنف، والشربيني عطية الشربيني، 3 أعوام ، بجرح قطعي بفروة الرأس من الخلف 5سم.

وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم