العثور على جثة طفل داخل منزله بإحدى قرى الدقهلية في ظروف غامضة

عثرت الأجهزة الأمنية بالدقهلية على جثة طفل يبلغ من العمر 11 عامًا داخل منزله بمنطقة السعدية القبلية التابعة لمركز بلقاس في بمحافظة الدقهلية، في ظروف غامضة

حيث تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثة الطفل وانتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف إلى مكان البلاغ.

وتبين أن الجثة لطفل يدعى أحمد محمود أحمد الدسوقي، 11 عامًا، مقيم ببلقاس، وتم نقله إلى مستشفى الدولي بالمنصورة، تحت تصرف جهات التحقيق، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وكشف ملابسات الواقعة وبيان من أن كان فيها شبهه جنائية من عدمها.