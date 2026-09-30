محافظ الدقهلية يتفقد انتظام عمل منظومة “مواصلات المنصورة VIP"

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، انتظام سير العمل بمنظومة "مواصلات المنصورة" المتطورة، والتي تم إطلاقها مؤخراً ضمن منظومة النقل الداخلي المميزة بفئة (VIP)،.

وجدد المحافظ التأكيد على مجموعة من الضوابط التنظيمية، أبرزها، الالتزام الصارم بالزي الرسمي وقواعد الانضباط الوظيفي للسائقين ومشرفي الحركة، والتنسيق اليومي بين إدارة المواقف وإدارة المرور لمتابعة الالتزام بخطوط السير والجداول الزمنية.

كما شدد "مرزوق "على أحمد البنداري مدير تشغيل النقل الجماعي بالتنسيق مع إدارة المرور، لمنع تجاوز الأعداد المقررة للركاب بشكل قاطع تحت أي ظرف حفاظا على سلامة وراحة المواطنين، وتشغيل التكييف باستمرار، مع التأكيد على ضرورة حسن استقبال الركاب ومعاملتهم بما يليق بمستوى الخدمة المميزة، وإجراء الصيانة الدورية للسيارات.

كما شدد محافظ الدقهلية على إدارة المرور بمتابعة التزام سيارات "التاكسي" بتشغيل العداد والالتزام بالأجرة وفقا لقراءته وعدم المغالاة في أجرة الركوب وحسن التعامل مع المواطنين، وحرص على تبادل الحديث مع الركاب للتأكد بنفسه من حسن أداء المنظومة والتزام سائقي الباصات وسيارات الأجرة ومشرفي الحركة بقواعد العمل وحسن التعامل مع المواطنين.