نتيجة استهداف إسرائيلي.. الجيش اللبناني يعلن إصابة أحد جنوده في النبطية الفوقا

أعلن الجيش اللبناني إصابة عسكري بجروح بليغة، نتيجة استهداف إسرائيلي معاد لآلية للجيش، إضافة إلى إصابة 3 مدنيين، في منطقة النبطية الفوقا.

وشهد الجنوب اللبناني، الاثنين الماضي، تصعيداً جديداً مع استمرار الغارات والقصف المدفعي والانفجارات التي استهدفت عدداً من البلدات، في وقت تتواصل فيه التحركات العسكرية على الحدود.

وأفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط بأن قصفاً مدفعياً استهدف المنطقة الواقعة شمال مدرسة المبرات في الجنوب، بالتزامن مع تجدد الضربات على مناطق أخرى.

وبحسب تقارير محلية، سُمعت أصوات غارات وانفجارات في بلدات واقعة ضمن أقضية صور وبنت جبيل ومرجعيون، وشملت الضربات ميس الجبل وحداثا وحاريص، فيما تعرض وادي زبقين ومناطق محيطة به لقصف مدفعي.